सीताफल सर्दियों में खूब बिकता है। सीताफल यानी शरीफा खाने में जितना स्वादिष्ट होता है, उसके बीज निकालना कई बार उतना ही झंझट भरा काम लगता है। खासकर जब इससे शेक, आइसक्रीम या कोई दूसरी रेसिपी बनानी हो, तो एक-एक बीज अलग करने में काफी समय लग सकता है।

लेकिन कुछ आसान तरीकों की मदद से यह काम कम मेहनत में किया जा सकता है। एक-एक करके बीज निकालने में बहुत समय बर्बाद होता है। कई बार इसका गूदा भी हाथों में चिपककर बर्बाद हो जाता है। ऐसे में इस फल को खाने और गूदा निकालने के लिए आप यहां बताए तरीके आजमा सकते हैं।

सीताफल को पहले ठंडा कर लें

जब आप बाजार से सीताफल लेकर आते हैं और वो बहुत नरम होता है, तो उसके गूदे से बीज अलग करना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में इसे कुछ देर फ्रिज में रख दें, ताकि गूदा थोड़ा सख्त हो जाए। इसके बाद फल को खोलकर गूदे को एक कटोरी में निकालें और हाथों या चम्मच की मदद से बीज अलग करें।

चम्मच से निकालें गूदा

सीताफल को बीच से दो हिस्सों में काट लें। अब एक चम्मच की मदद से उसका गूदा निकालकर कटोरी में रख लें। इससे छिलके से गूदा आसानी से अलग हो जाएगा। इसके बाद गूदे में मौजूद बड़े बीजों को हाथ से चुनकर निकाल सकती हैं। ऐसा करे से आप कम मेहनत में बीज में भी निकाल पाएंगे। इसके साथ ही ज्यादा से ज्यादा गूदे का हिस्सा बचा पाएंगे।

गूदे को हल्के हाथों से मसलें

सीताफल का गूदा एक कटोरी में निकालने के बाद उसे चम्मच से हल्के हाथों से मसलें। इससे गूदा और बीज अलग-अलग होने लगेंगे। अब बीजों को एक-एक करके निकाल लें। ध्यान रखें कि गूदे को बहुत ज्यादा न मसलें, वरना बीज टूट सकते हैं और उन्हें अलग करना मुश्किल हो सकता है। इसे आप किचन की स्लिप रखकर हल्का आगे पीछे रोल करें। इससे बीज निकालना आसान हो जाता है।

शेक या आइसक्रीम बनानी है तो अपनाएं यह तरीका

अगर सीताफल से शेक या आइसक्रीम बनानी है, तो पहले गूदे को बीजों से अलग करना जरूरी है। इसके लिए गूदे को एक बड़ी प्लेट में फैलाकर बीजों को चुन सकती हैं। इससे सभी बीज आसानी से दिखाई देंगे और उन्हें निकालने में कम परेशानी होगी। बीज निकालने के लिए आप छेद वाली कड़छी या छलनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं।

सीताफल के बीज खाने योग्य नहीं होते, इसलिए रेसिपी बनाने से पहले सभी बीज सावधानी से निकाल लें। बीजों को पीसने या ब्लेंड करने से बचें, क्योंकि इससे वे टूटकर गूदे में मिल सकते हैं।