भारतीय रसोई में करी पत्ते का इस्तेमाल खूब किया जाता है। आमतौर पर यह तड़के में डाला जाता है, जिससे खाने का स्वाद और भी बढ़ जाता है। दक्षिण भारतीय व्योंजनों में तो खासतौर से करी पत्ता का इस्तेमाल किया जाता है। आयुर्वेद में इस पौधे का इस्तेमाल औषधीय के रूप में किया जाता है। अक्सर लोग अपनी बालकनी या छत पर गमले में भी करी पत्ता लगाते हैं। लेकिन कई बार हरे-भरे करी पत्ते की पत्तियां अचानक पीली होने लगती हैं। ऐसे में समझ नहीं आता कि किस गलती की वजह से इसकी पत्तियां पीली होने लगी हैं।

1- धूप

कई बार सही तरह से धूप नहीं मिलने पर भी करी पत्ते की पत्तियां पीली होकर सूखने लगती हैं। करी पत्ते को पौधे के अच्छी धूप पसंद होती है। इसे ऐसी जगह रखना बेहतर होता है जहां रोजाना कई घंटे अच्छी धूप मिल सके। पर्याप्त रोशनी मिलने पर पौधे में नई पत्तियां अच्छी तरह आती हैं।

2- पानी तो अधिक नहीं दे रहे

करी पत्ते के पौधे में पानी अधिक देने से भी पत्तियां पीली पड़ सकती हैं। अधिक पानी के चलते इसकी जड़ों में सड़न पैदा हो सकती है, जिससे पौधा सूख या खराब हो सकता है। करी पत्ते को बहुत ज्यादा पानी पसंद नहीं है। जब मिट्टी की ऊपरी परत सूखने लगे तब पानी देना सही माना जाता है।

3- पानी जमा होना भी समस्या

अगर गमले में पानी जमा हो रहा है, तो इसके चलते भी करी पत्ता की पत्तियों में पीलापन आ सकता है और कुछ समय बाद पौधा खराब हो सकता है। इसके लिए गमले की मिट्टी जल निकासी वाली होनी चाहिए। साथ ही गमले के नीचे सही ड्रेनेज होल होना भी जरूरी है।

4- छंटाई भी करते रहें

कई बार करी-पत्ते के पौधे में पीली या सूखी पत्तियों को लोग ऐसे ही छोड़ देते हैं। लेकिन इस गलती की वजह से भी पत्तियों के अधिक पीले होने का खतरा बढ़ जाता है। पौधे की सूखी, कमजोर या बहुत ज्यादा बढ़ी हुई शाखाओं की छंटाई करने से नई शाखाओं के विकास में मदद मिल सकती है। इससे पौधा घना भी दिखाई देता है।

5- पीली पड़ने पर करें ये काम

करी पत्ते की पत्तियां अचानक पीली होने पर सबसे पहले मिट्टी की नमी और पौधे को मिलने वाली धूप की जांच करें। अगर नमी अधिक है तो कुछ दिनों तक पानी देना बंद कर दें। वहीं, पौधा किसी छायादार वाली जगह पर है, तो उसे बालकनी में ऐसी जगह रखें जहां सुबह की 5-6 घंटे की अच्छी धूप मिल सके हैं।

इस तरह आप इन छोटी-छोटी बातों को ध्यान में रखकर करी पत्ता के पौधे की बेहतर देखभाल कर सकते हैं और पत्तियों को पीली होने से बचा सकते हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख केवल सामान्य जानकारी के लिए है। पौधे से जुड़ी किसी भी समस्या की सही पहचान और उचित देखभाल के लिए बागवानी विशेषज्ञ की सलाह लें।

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