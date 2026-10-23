दही न केवल स्वाद में कई लोगों को अच्छा लगता है बल्कि यह सेहत के लिए फायदेमंद भी होता है। इसे डाइट में कई तरह से शामिल किया जाता है। इन दिनों मौसम बदल रहा है। दिन में तेज धूप तो शाम हल्की सर्द होने लगी है। ऐसे में खानपान को लेकर सतर्कता बरतना बेहद जरूरी है।

अगर आप भी दही खाने के शौकीन हैं तो आपको यह पता होना चाहिए कि बदलते मौसम में दही को किन चीजों के साथ खाने से बचना चाहिए। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण (FSSAI) के मुताबिक बदलते मौसम में तापमान ऊपर-नीचे हो सकता है। दही को उचित तापमान पर रखें और अगर उसमें फफूंदी, असामान्य गंध या खराब होने के संकेत हों, तो उसे न खाएं।

दही को किन चीजों के साथ न खाएं

दूध: कुछ लोगों को दूध और दही जैसे डेयरी उत्पादों से पेट फूलने, गैस या दस्त की परेशानी हो सकती है। यह लैक्टोज को पचाने में दिक्कत के कारण हो सकता है, न कि दोनों को साथ खाने से होने वाली किसी खास प्रतिक्रिया के कारण।

बहुत तीखा या मसालेदार खाना: अगर आपको एसिडिटी या पेट में जलन की शिकायत रहती है, तो तीखे खाने के साथ दही खाने पर अपनी परेशानी पर ध्यान दें। हालांकि, हर व्यक्ति के लिए यह मेल नुकसानदायक नहीं है।

खीरा: बहुत सारे लोग दही में खीरा डालकर रायता बनाकर खाते हैं। इससे कुछ लोगों को पेट में समस्या हो सकती है।

प्याज: दही और प्याज को भी साथ में खाने से बचना चाहिए। यह कॉम्बिनेशन आपको स्किन प्रॉब्लम दे सकता है।

उड़द दाल: अगर आपको पाचन संबंधी दिक्कत रहती है तो आपको उड़द दाल के साथ दही नहीं खाना चाहिए। इससे गैस बनने की समस्या भी हो सकती है।

क बार में ज्यादा दही खाने से कुछ लोगों को पेट भारी लग सकता है या पाचन संबंधी परेशानी हो सकती है। अपनी सहनशीलता के हिसाब से मात्रा रखें।

डिस्क्लेमर: इस लेख में दी गई जानकारी सामान्य जागरूकता के लिए है। दही के साथ दूध, खीरा, प्याज या उड़द दाल खाने से हर व्यक्ति को नुकसान होता है, इसका ठोस वैज्ञानिक प्रमाण नहीं है। कुछ खाद्य पदार्थों से होने वाली परेशानी व्यक्ति की पाचन क्षमता और स्वास्थ्य पर निर्भर करती है। किसी भी खाद्य पदार्थ को डाइट से हटाने से पहले विशेषज्ञ की सलाह लें।