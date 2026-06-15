कई बार रात में खाना अधिक बन जाता है, जिसे लोग सुबह बहुत ही कम खाते हैं। ऐसे में इसे किसी जानवर को या फिर कूड़े में फेंक देते हैं। लेकिन थोड़ी सी समझदारी की मदद से आप बचे हुए भोजन को बेकार होने से बचा सकते हैं। इन बचे हुए भोजन की मदद से कई स्वादिष्ट व्यंजन तैयार किए जा सकते हैं, जिसमें से एक दाल भी है। रात की बची हुई दाल की मदद से आप कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं। इससे आप कुरकुरी टिक्की भी बना सकते हैं, जो बाहर से कुरकुरी और अंदर से नरम होती है। यह स्वादिष्ट होने के साथ ही हेल्दी भी होती है।

इसके साथ ही यह काफी कम समय में बनाई जा सकती है। सुबह के वक्त नाश्ते से लेकर शाम की हल्की भूख के दौरान आप बची हुई दाल से कुरकुरी टिक्की बना सकते हैं। साफ ही आप बच्चों को टिफिन में भी पैक करके दे सकते हैं। आइए जानते हैं बची हुई दाल से टिक्की बनाने के लिए किन-किन चीजों की जरूरत पड़ेगी और आसान विधि।

दाल टिक्की बनाने के लिए सामग्री

1 कप बची हुई गाढ़ी दाल (अरहर, मूंग, मसूर या मिक्स दाल)

2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू

आधा कप ब्रेड क्रम्ब्स

1 बारी कटा प्याज

2 हरी मिर्च (बारीक कटी हुई)

2 बड़े चम्मच हरा धनिया (बारीक कटी हुई)

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच भुना जीरा पाउडर

1/4 छोटा चम्मच गरम मसाला

नमक स्वादानुसार (नमक हल्का ही रखें, क्योंकि दाल में पहले से मिला होता है)

सेंकने के लिए 2-3 बड़े चम्मच तेल

दाल टिक्की बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बची हुई गाढ़ी दाल और आलू डालकर अच्छी तरह मैश कर लें। अब इसमें प्याज, हरी मिर्च, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, भुना जीरा पाउडर, गरम मसाला और नमक मिलाएं।

इसके बाद मिश्रण को बांधने और कुरकुरा बनाने के लिए ब्रेड क्रम्ब्स डालें और अच्छी तरह मिक्स कर दें। मिश्रण ज्यादा गीला लगे तो थोड़ा सा ब्रेड क्रम्ब्स और मिला सकते हैं। मिश्रण को टिक्की बनाने के अनुसार सख्त रखें।

अब हाथों पर थोड़ा तेल लगाते हुए मिश्रण को चपटी टिक्की का आकार बना लें। इसी तरह सारी टिक्कियां तैयार कर लें और एक प्लेट में रखते जाएं।

इसके बाद एक नॉन-स्टिक तवा या पैन को गर्म करें और थोड़ा सा तेल लगाकर उसपर टिक्कियां डाल दें। इसे मध्यम आंच पर सुनहरा और कुरकुरा होने तक पकाएं। फिर दूसरी तरफ से भी अच्छी तरह सेंक लें।

आपकी गरमागरम बची हुई दाल की टिक्की तैयार है। अब आप इसे हरी चटनी या फिर चाय के साथ सर्व कर सकते हैं।

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