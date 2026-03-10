Bread aloo roll recipe: सुबह हेल्दी ब्रेकफास्ट के साथ दिन की शुरुआत करनी चाहिए। कई बार हेल्दी ऑप्शन की बजाय कुछ चटपटा-कुरकुरा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है। ऐसे में आप आलू और ब्रेड से टेस्टी रोल बना सकते हैं। इसे आप डीप फ्राई या एयर फ्राई दोनों ही कर सकते हैं। इसमें भरने के लिए स्टफिंग को आप रात में भी तैयार करके रख सकते हैं। ऐसा करने से सुबह आपका समय बचेगा। आप इसे झटपट तैयार कर पाएंगे। स्वाद बढ़ाने के लिए आप इसमें पनीर भी डाल सकते हैं। आइए जानें इसकी रेसिपी।

इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

3 टी स्पून तेल

1 प्याज, बारीक कटा हुआ

1 टी स्पून अदरक लहसुन का पेस्ट

1 टी स्पून मिर्च, बारीक कटी हुई

3 टेबल स्पून मटर

3 टेबल स्पून स्वीट कॉर्न

3 आलू उबला और मसला हुआ

¼ टी स्पून हल्दी

½ टी स्पून कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर

½ टी स्पून गरम मसाला

½ टी स्पून आमचूर / सूखा आम पाउडर

½ टी स्पून नमक

3 टेबल स्पून पनीर, कसा हुआ

2 टेबल स्पून धनिया, बारीक कटा हुआ

6 स्लाइस ब्रेड, सफेद या भूरा

तेल गहरी तलने के लिए

बनाने का तरीका

सबसे पहले कड़ाई में तेल गरम करें। इसके बाद उसमें प्याज को फ्राई करें। इसके बाद 1 टीस्पून अदरक लहसुन का पेस्ट डालें। फिर 1 टीस्पून मिर्च भी डाल दें। सब अच्छी तरह से तल लें। इसके बाद मटर और स्वीट कॉर्न डालें। इन्हें अच्छी तरह पकाएं। इसके बाद 3 उबले और मसले हुए आलू डालें। अब आपको हल्दी, मिर्च पाउडर, गरम मसाला, आमचूर और नमक मिलाना है। स्वाद बढ़ाने के लिए इसमें पनीर डालें। अगर पनीर नहीं है तो इसे स्कीप भी कर सकते हैं। इसके बाद धनिया डालें और अच्छी तरह मिलाएं।

फिर स्टफिंग को पूरी तरह से ठंडा होने दें। फिर ब्रेड स्लाइस लें और किनारों को काट लें। इसके बाद ब्रेड स्लाइस को पानी में सिर्फ एक सेकंड के लिए डुबोएं। हल्के हाथों से अतिरिक्त पानी को निचोड़ लें। एक बात का ख्याल रखें कि ब्रेड स्लाइस को पूरी तरह से निचोड़ना है। नहीं तो यह तलते समय ज्यादा तेल सोख लेगा। अब ब्रेड को बेलनाकार के आकार का तैयार स्टफिंग रखें।

इस दौरान यह ध्यान रखें कि ब्रेड को लपेटते समय किनारों को पिंच और टाइट करके सुरक्षित किया गया है। इसके लिए आप अपनी उंगली को पानी में डुबोएं और ब्रेड को लचीला बनाएं और रोल करें। इसके बाद आगे, दोनों हाथों की मदद से रोल करें और बेलनाकार आकार दें। अब तैयार ब्रेड रोल को गरम तेल में डीप फ्राई करें। आप चाहें तो इसे एयर फ्राई भी कर सकते हैं। हिलाते हुए मध्यम आंच पर सुनहरा भूरा होने तक तलें।