घर पर कोई भी मेहमान आता है, तो उसका स्वागत चाय और नाश्ते से किया जाता है। त्योहार का सीजन चल रहा है और ऐसे में मेहमानों और रिश्तेदारों का आगमन घर पर काफी बढ़ जाता है। ऐसे में बाजार से नमकीन खरीदने की बजाय घर पर ही कुछ चीजों को बनाकर रख सकते हैं। मेहमानों को सर्व करने के लिए नमकपारे बनाए जा सकते हैं। ये खाने में बहुत स्वादिष्ट और क्रिस्पी होते हैं। बच्चे ही नहीं बड़े भी इन्हें खूब चाव से खाते हैं। इन्हें आप आसानी से घर पर बना सकते हैं। इसकी रेसिपी शेफ कुणाल कपूर ने अपने यूट्यूब चैनल पर शेयर की है।

डो (गूंथा हुआ आटा) के लिए सामग्री

मैदा- 2 कप

नमक- 1 चम्मच

जीरा- 1 चम्मच

कलौंजी- 1 चम्मच

अजवाइन- आधा चम्मच

काली मिर्च- 1 चम्मच

तेल- 4 चम्मच

पानी- आधा कप

घी- 2 चम्मच

मैदा- 2 चम्मच

मसाले के लिए सामग्री

नमक- आधा चम्मच

अमचूर- 2 चम्मच

काला नमक- 1 चम्मच

काली मिर्च पाउडर- ¾ चम्मच

कश्मीरी मिर्च पाउडर- 1¼ चम्मच

बनाने का तरीका

इसे बनाने के लिए एक परात में मैदा लें और इसमें नमक, जीरा, अजवाइन, कलौंजी और दरदरी कुटी हुई काली मिर्च डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिक्स कर लें और ऊपर से तेल डालें। निमकी को क्रिस्पी बनाने के लिए इसमें तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसे अच्छी तरह मिला लें। फिर पानी डालकर इसे हल्का सख्त आटा गूंथ लें। इसे ज्यादा लचीला न रखें और न ज्यादा टाइट। इसे ज्यादा गूंथना नहीं है। एक बार जब आटा इकट्ठा हो जाए तो इसे साथ में लाकर रख दें। अब थोड़ी देर इस आटे को रेस्ट के लिए रख दें। तब तक घी और मैदा को अच्छी तरह मिलाकर घोल बनाएं। फिर आटे को हाथ से अच्छी तरह फैला लें। ध्यान रखें कि इसके ऊपर सूखा मैदा इस्तेमाल न करें। अब हल्के हाथ से इसे बेल लें ताकि हर तरफ से यह पतला हो जाए। ध्यान रखें कि इसे पतला बेलना हैं। अब जरा सा घी और मैदा का घोल लें और इसे आटे पर अच्छी तरह फैला लें। अब इसे एक किनारे से धीरे-धीरे टाइट रोल करें। इसे अच्छी तरह रोल कर लें। अब इसे चाकू की मदद से पतला-पतला काटें। अगर आपको बड़े साइज के नमकपारे चाहिए, तो इसे मोटा काट सकते हैं।

अब एक टुकड़ा लें और इसे हाथ से हल्का प्रेस करें। इसे पतला बेलना है और फिर फोल्ड कर दें। अब इसके ऊपर हल्का पानी लगाएं और फिर फोल्ड कर लें। बीच में इसे हल्का सा प्रेस कर लें। इस तरह बाकी के नमकपारा तैयार कर लें। अब इन्हें तलने के लिए कड़ाही में तेल डालें। जब हल्का गरम हो जाए तो इसमें नमकपारा डाल दें। ज्यादा गरम तेल में निमकी पकाने से यह अंदर से कच्चा रह सकता है। इन्हें सुनहरा होने तक पकाएं और फिर प्लेट में निकाल लें।

मसाला तैयार करने के लिए नमक, अमचूर, काला नमक, काल मिर्च पाउडर और कश्मीरी मिर्च पाउडर को अच्छे से मिक्स कर लें। तैयार नमकपारे के ऊपर इस मसाले को डालें और अच्छी तरह मिक्स कर लें। गरम नमकपारे में मसाला अच्छी तरह चिपक जाएगा।