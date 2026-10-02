दाल का सेवन लगभग हर घर में किया जाता है। कई बार दाल अधिक बन जाती है, ऐसे में सुबह समझ नहीं आता कि इसे खाएं या नहीं। काफी लोग तो बची हुई दाल को बासी समझकर जानवरों को खिला देते हैं। लेकिन इस दाल की मदद से आप कई तरह के स्वादिष्ट नाश्ते तैयार कर सकते हैं, जिसमें से एक चीला भी है। सुबह के वक्त आप कम समय में झटपट कुछ चीजें मिलाकर एक स्वादिष्ट, पौष्टिक और कुरकुरे दाल के चीले बना सकते हैं। इसके लिए दाल थोड़ी गाढ़ी हो तो चीला अच्छी तरह बन सकता है। अगर दाल बहुत पतली है, तो उसमें बेसन या सूजी की मात्रा थोड़ी बढ़ाकर इसे परफेक्ट चीले का रूप दिया जा सकता है। आइए जानते हैं किस तरह बची हुई दाल से चीला बनाएं।

बची हुई दाल से चीला बनाने के लिए सामग्री

1 कप बची हुई दाल

आधा कप बेसन

2 बड़े चम्मच सूजी

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1-2 हरी मिर्च, बारीक कटी हुई

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

आधा छोटा चम्मच अजवाइन

एक चुटकी लाल मिर्च पाउडर

एक चुटकी हल्दी

स्वादानुसार नमक

जरूरत के अनुसार पानी

चीला सेंकने के लिए तेल

इस तरह बनाएं दाल का चीला

सबसे पहले एक बड़े बर्तन में बची हुई दाल में बेसन और सूजी डालकर अच्छी तरह मिला लें। अब प्याज, हरी मिर्च, अदरक, हरा धनिया, अजवाइन, हल्दी, लाल मिर्च और नमक डालकर अच्छी तरह मिला लें। जरूरत के अनुसार पानी डालते हुए सभी सामग्री को अच्छी तरह मिला लें। घोल न बहुत पतला होना चाहिए और न बहुत गाढ़ा। घोल इतना गाढ़ा हो कि इसे चम्मच से आसानी से तवे पर फैलाया जा सके। अगर आपको कुरकुरा चीला पसंद है तो घोल में 1-2 चम्मच चावल का आटा भी मिला सकते हैं।

अब इस घोल को करीब 10 मिनट के लिए रख दें, ताकि सूजी अच्छे से फूल जाए। इसके बाद नॉन-स्टिक या लोहे के तवे को गर्म कर हल्का तेल लगा दें। आंच को मध्यम रखना है। एक कलछी या चम्मच की मदद से घोल को तवे पर डालकर गोल आकार में पतला फैला दें। चीले के किनारों पर थोड़ा तेल डालें। नीचे की तरफ से सुनहरा और कुरकुरा होने पर इसे पलट दें। दूसरी तरफ भी अच्छी तरह सेंक लें। आपका गरमागरम बची हुई दाल का स्वादिष्ट चीला तैयार है। इसे आप हरी चटनी, टमाटर की चटनी या दही के साथ परोस सकते हैं।

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