Ways to Use Space Under Stairs: अक्सर सीढ़ियों के नीचे की जगह को खाली छोड़ दिया जाता है या फिर वहां ऐसा सामान रख दिया जाता है, जिसकी वजह से वह जगह बिखरी हुई नजर आने लगती है। जबकि थोड़ी प्लानिंग और क्रिएटिविटी की मदद से आप इस जगह को बेहतर तरीके से इस्तेमाल कर सकते हैं। घर चाहे छोटा हो या बड़ा, सीढ़ियों के नीचे की जगह का इस्तेमाल स्टोरेज, सजावट करने या रोजमर्रा के कामों के लिए किया जा सकता है। इससे न सिर्फ घर आकर्षक लगेगा बल्कि जगह का इस्तेमाल भी बेहतर तरीके से हो पाएगा। अगर आपके घर में सीढ़ियों के नीचे खाली जगह है, तो उसका इस्तेमाल कुछ क्रिएटिव तरीकों से किया जा सकता है।

स्टोरेज केबिनेट

घर के बिखरे हुए सामान को व्यवस्थित रखने और जगह का बेहतर इस्तेमाल करने के लिए सीढ़ियों के नीचे खाली जगह पर स्टोरेज कैबिनेट बनवाया जा सकता है। इसमें किताबें, सफाई का सामान, जूते, खिलौने, बर्तन, रोजमर्रा में कम इस्तेमाल होने वाली चीजें आसानी से रखी जा सकती हैं। इससे घर में बिखरा हुआ सामान व्यवस्थित रहेगा और जगह भी साफ-सुथरी और आकर्षक नजर आएगी।

बुक शेल्फ

किताबों को रखने के लिए भी सीढ़ियों के नीचे खाली जगह का इस्तेमाल कर सकते हैं। यहां पर आप एक शानदार और आकर्षक बुक शेल्फ बना सकते हैं, जहां किताबों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है। इससे उन्हें ढूंढने में भी आसानी होगी।

जूते-चप्पल रखें

सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह को काम में लाने के लिए जूते-चप्पल रखने की जगह बना सकते हैं। इससे जूते-चप्पल एक जगह व्यवस्थित तरीके से रखेंगे और मुख्य द्वार भी साफ-सुथरा दिखाई देगा। इसके लिए आप खाली जगह पर केबिनेट बनवा सकते हैं, जहां पर आसानी से जूते-चप्पलों को व्यवस्थित तरीके से रखा जा सकता है।

बच्चों के खेलने की जगह

बच्चे खेलने के लिए अक्सर ऐसी जगह की तलाश में रहते हैं, जहां पर उन्हें खेलते हुए कोई देख न सके। ऐसे में सीढ़ियों के नीचे उनके लिए छोटा-सा घर बनाया जा सकता है, जहां वे आराम से खेल सकें और अपना प्ले एरिया बना सकें। यहां पर आप उनके खिलौने, छोटी चेयर, टेबल और बीन बैग रख सकते हैं। इस जगह को और आकर्षक बनाने के लिए आप फेयरी लाइट्स लगा सकते हैं।

पालतू जानवर के लिए घर

कई लोगों को घरों में कुत्ते, बिल्ली या अन्य पालतू जानवरों को रखने का शौक होता है। ऐसे में इनके लिए आप सीढ़ियों के नीचे एक खूबसूरत घर बना सकते हैं। इससे जगह का इस्तेमाल हो सकेगा और आपके पालतू जानवर को आराम करने के लिए उसकी अपनी आरामदायक जगह मिल जाएगी। इसे आप कुशन, खिलौनों और सजावटी चीजों से आकर्षक बना सकते हैं।

इंडोर प्लांट्स रखें

सीढ़ियों के नीचे की जगह को आकर्षक और शानदार बनाने के लिए इंडोर प्लांट्स रख सकते हैं। अगर सीढ़ियां खुली जगह पर बनी हैं, तो यहां आप कई तरह के छोटे और बड़े पौधे लगा सकते हैं। जो आपके घर को ताजा, नया और आकर्षक लुक देने में मदद करेंगे। इसके अलावा आप यहां एक्वेरियम भी रख सकते हैं।