प्लास्टिक के कपों को आमतौर पर लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद बेकार समझकर फेंक देते हैं, लेकिन अगर थोड़ी सी क्रिएटिविटी और समझदारी से काम लिया जाए तो इन्हें दोबारा कई कामों में उपयोग किया जा सकता है। ये छोटे-छोटे कप घर के घर के कई कामों में इस्तेमाल किए जा सकते हैं। इससे पर्यावरण का भी बचाव होगा। आप इन प्लास्टिक कप्स का इस्तेमाल पौधे लगाने से लेकर बच्चों के लिए क्राफ्ट प्रोजेक्ट्स में कर सकते हैं। इसके अलावा किचन में भी इनका इस्तेमाल किया जा सकता है।

1- फ्लावर डेकोरेशन

छोटे-छोटे रंग-बिरंगे प्लास्टिक कप से आप घर के लिए सुंदर और यूनिक फ्लावर डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए कप को ऊपर की ओर से पतली-पतली स्ट्रिप्स में काट लें। ध्यान रहे कि नीचे का हिस्सा जुड़ा रहना चाहिए। अब इन स्ट्रिप्स को हल्के हाथों से बाहर की तरफ मोड़ें, जिससे कप एक खिले हुए फूल जैसा दिखाई देने लगे। इसी तरह अलग-अलग रंगों के कप से कई फूल तैयार कर लें। इन फ्लावर्स को दीवार पर गोंद की मदद से सजा सकते हैं। किसी चार्ट या बोर्ड पर लगाकर भी बना सकते हैं।

2- हैंगिंग डेकोर

अगर आपके पास कई सारे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक कप है, तो इससे आप एक आकर्षक और यूनिक हैंगिंग डेकोरेशन तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले कप के अंदर रंग-बिरंगे धागे सजा दें, इसके बाद कप के ऊपर और नीचे के किनारों पर मिट्टी की मदद से छोटे-छोटे फूल बनाकर डिटेलिंग करें। अब कप के नीचे की ओर धागे में छोटे-छोटे फूल या सजावटी आइटम लगाकर हैंगिंग तैयार कर लें। इसे आप घर के अंदर खिड़की या बालकनी में टांग सकते हैं।

3- प्लास्टिक कप से बनाएं पेंसिल स्टैंड

घर में अगर छोटे बच्चे हैं तो उनके स्टडी टेबल को आकर्षक और व्यवस्थित बनाने के लिए आप प्लास्टिक की मदद से एक प्यारा सा पेन-पेंसिल स्टैंड तैयार कर सकते हैं। इसके लिए प्लास्टिक कप को व्हाइट पेंट से रंग दे। इसके बाद एक क्यूट सा फेस बनाएं, जैसे इसपर आंखें, स्माइल या कोई फनी एक्सप्रेशन बना सकते हैं, जिससे यह बच्चों को और ज्यादा पसंद आए। इसके अलावा कप के साइड में एक छोटा सा क्यूट पांडा स्टिकर भी लगा सकते हैं। अब आप इसमें पेन, पेंसिल, स्केल जैसी जरूरी चीजें रख सकते हैं।

4- प्लास्टिक कप से बनाएं डॉल

बच्चों के आर्ट एंड क्राफ्ट प्रोजेक्ट के लिए प्लास्टिक कप से एक सुंदर डॉल तैयार कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक शीट पर डॉल का चेहरा और बॉडी बना लें। उसकी ड्रेस बनाने के लिए प्लास्टिक कप को आधा काट लें। इस कटे हुए कप को लाल रंग पेंट से रंग दें और नीचे की ओर गोल्डन ग्लिटर लगाकर इसे आकर्षक बना दें। जब पेंट सूख जाए, तो इसे डॉल की ड्रेस के रूप में शीट पर चिपका दें।

5- विंड चार्म

प्लास्टिक कप की मदद से आप एक शानदार विंड चार्म भी बना सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले एक राउंड डिस्क (कार्डबोर्ड या प्लास्टिक) लें और उसमें छोटे-छोटे छेद करें। अब इन छेदों में अलग-अलग लंबाई की रस्सियां या धागे बांध दें। हर धागे के नीचे पेंट किए हुए प्लास्टिक कप और रंग-बिरंगे मोती लगा दें। इसके साथ छोटी घंटियां भी जोड़ सकते हैं, जिससे हवा चलने पर मधुर आवाज आए। तैयार विंड चार्म को खिड़की, बालकनी या कमरे के किसी कोने में टांग सकते हैं।

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