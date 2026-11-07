सर्दियों की शुरुआत हो चुकी है और लोगों ने गरम कपड़े निकालने शुरू कर दिए हैं। स्वेटर, शॉल, रजाई और कंबल लंबे समय के बाद दोबारा अलमारी में जगह बना चुके हैं। हालांकि सर्दियों के पुराने कपड़े निकालते समय कई बार कुछ ऐसी चीजें भी दिख जाती हैं, जिनका इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। पुराना या खराब कंबल (ब्लैंकेट) भी इसमें शामिल है। ऐसे में इन कपड़ों को फेंकने पर विचार किया जाता है। लेकिन हर बार ऐसा करना जरूरी नहीं है। दरअसल पुराने कंबल की मदद से आप कई रोजमर्रा के कामों को आसान बना सकते हैं।

अगर आपके घर में कोई पुराना या फटा हुआ कंबल रखा है, तो इसे दोबारा इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए आप कुछ क्रिएटिव और आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं। सर्दियों के समय यह पुराना कंबल आपके कामों को आसान बनाने में मदद कर सकता है। आइए, जानते हैं पुराने कंबल को इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में।

कुशन कवर

घर की सजावट को नया और आकर्षक रूप देना चाहते हैं, तो इससे कुशन कवर तैयार किए जा सकते हैं। सर्दियों के दौरान कुशन और सोफे काफी ठंडे हो जाते हैं। ऐसे में गरम कुशन कवर का इस्तेमाल आरामदायक और आकर्षक लग सकता है। यह घर की सजावट में चार चांद लगा सकता है।

पालतू जानवर के लिए बिस्तर बनाएं

सर्दियों के समय घर पर बेकार पड़े पुराने कंबल का इस्तेमाल पालतू जानवर के लिए आरामदायक और मुलायम बिस्तर तैयार करने के लिए कर सकते हैं। अगर आपका पेट जमीन पर सोना पसंद करता है, तो उसके लिए गरम और मुलायम बिस्तर बना सकते हैं। ज्यादा ठंड के मौसम में यह बेहतरीन विकल्प हो सकता है। मोटे कंबल से बिस्तर और ज्यादा आरामदायक और अच्छा बन सकता है।

डोरमैट बनाएं

बेडरूम, किचन या दरवाजे के लिए पुराने कंबल से डोरमैट बनाया जा सकता है। यह पैरों को गर्माहट देने के लिए अच्छा विकल्प हो सकता है। सर्दियों के मौसम में जमीन ठंडी रहती है, ऐसे में पैरों को साफ करने के लिए गरम कंबल से बना डोरमैट अच्छा विकल्प हो सकता है। जिससे घर की सजावट को एक नया लुक मिल सकता है। इसे सजाने के लिए आप किनारों पर टेसल्स या क्रोशिया से बनी चीजों को लगा सकती हैं।

स्टोरेज बॉक्स बनाएं

बच्चों के खिलौने, कपड़े या अन्य सामान को रखने के लिए स्टोरेज बॉक्स बनाया जा सकता है। इसके लिए एक कार्डबोर्ड का डिब्बा लें और उसके चारों तरफ कंबल को अच्छी तरह चिपका दें। अब इसे आप बच्चों के कमरे में रखकर छोटी-मोटी चीजों को आसानी से समेटकर रख सकती हैं।

सर्दियों के लिए ट्रैवल मैट बनाएं

सर्दियों के समय अगर आप कहीं पिकनिक, आउटिंग या यात्रा पर जा रहे हैं, तो गरम मैट साथ ले जा सकते हैं। जिस साइज का आप मैट बनाना चाहते हैं, उस आकार में कंबल को काट लें। अब इसके नीचे मजबूती देने के लिए जूट की बोरी को सिल सकते हैं। इससे मैट मजबूत हो जाएगा और घास पर बिछाने के बाद भी जल्दी गंदा नहीं होगा।

बच्चों के लिए प्ले मैट बनाएं

सर्दियों के समय छोटे बच्चों को बिस्तर पर रखना मुश्किल हो जाता है। उनके गिरने का डर रहता है और वे अच्छी तरह खेल भी नहीं पाते। ऐसे में कंबल से मैट बनाया जा सकता है। इसे आप जमीन पर बिछा सकते हैं ताकि इसके ऊपर बैठकर बच्चा अच्छी तरह खेल सके और उसे ठंडी भी न लगे। यह मुलायम होता है और बच्चों को गिरने से बचाता है।

स्लैब साफ करने में इस्तेमाल करें

सर्दियों के समय किचन की स्लैब पर जमी गंदगी और धूल-मिट्टी को साफ करने के लिए इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए कंबल को रूमाल या उससे थोड़ा बड़ा कपड़ा काटकर चारों किनारों को सिल लें। इससे कपड़ा जल्दी खराब नहीं होगा। इस तरह आप दो-तीन स्लैब साफ करने वाले कपड़े तैयार कर सकते हैं। कंबल से स्लैब अच्छी तरह साफ हो सकती है। इसके अलावा आप टेबल, डाइनिंग टेबल या अन्य चीजों को साफ करने के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हालांकि यह तरीका पतले कंबल के लिए अपनाया जा सकता है।