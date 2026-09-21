Ways to Hang Curtains: घर पर पर्दे सिर्फ प्राइवेसी के लिए नहीं लगाए जाते, बल्कि ये घर की सुंदरता को बढ़ाने का भी काम करते हैं। यही वजह है कि लोग तरह-तरह के डिजाइन वाले पर्दे खरीदते हैं। अगर आप सोच रहे हैं कि कमरे को लग्जरी लुक देने के लिए महंगे पर्दे खरीदने पड़ते हैं, तो ऐसा जरूरी नहीं है। सिंपल पर्दों से भी घर को लग्जरी और यूनिक लुक दिया जा सकता है। आज हम आपको ऐसे ही कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से आप घर के डेकोरेशन को बदल सकते हैं।

अगर आप भी दरवाजों और खिड़की पर लगे पर्दों को बदलना चाहते हैं, तो नए पर्दे खरीदने की जरूरत नहीं है। इसके लिए आप कुछ आसान तरीकों की मदद ले सकते हैं, जिससे घर को आकर्षक और शानदार लुक दिया जा सकता है। आइए जानते हैं पर्दे टांगने के इन तरीकों के बारे में।

दो पर्दों का लगाने का तरीका

बेडरूम और लिविंग रूम के दरवाजे और खिड़कियों को लग्जरी लुक देने के लिए एक नहीं बल्कि दो पर्दों का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए शीयर व्हाइट पर्दा सबसे पहले लगाएं। इससे रोशनी कमरे में फैलती है और हल्की प्राइवसी भी बनी रहती है। इसके बाद दूसरा पर्दा डार्क रंग का चुनें। आप बिना पैटर्न या डिजाइन के प्लेन पर्दे भी चुन सकते हैं। पर्दे को लग्जरी लुक देने के लिए कर्टेन होल्डर का इस्तेमाल कर सकते हैं। यह आपको ऑनलाइन या शॉप पर आसानी से मिल जाएगा। आजकल मार्केट में तरह-तरह के डिजाइन वाले पर्दे होल्डर मिल रहे हैं, जो दिखने में बहुत सुंदर लगते हैं। इस तरह आप अपने घर की प्राइवेसी को बनाए रखने के साथ-साथ खूबसूरती को बरकरार रख सकती हैं।

मल्टीकलर पर्दों का इस्तेमाल

लिविंग रूम का एंट्रेंस बड़ा है, तो उसे सजाने के लिए पर्दे लगाए जा सकते हैं। इसके लिए सिंपल पर्दे नहीं बल्कि अलग-अलग रंग के पर्दे लगा सकती हैं। यह दिखने में काफी सुंदर लगते हैं और कमरे को लग्जरी लुक भी दे सकते हैं। पीले, लाल, नीले, व्हाइट और अपनी पसंद के रंगों के पर्दों को चुन सकती हैं। इस तरह पर्दों को खिड़की की बजाय बड़े दरवाजे पर लगाएं, जिससे लुक ज्यादा उभर कर आ सकता है।

एक साइड लगाएं पर्दा होल्डर

कमरे की खिड़की या दरवाजे पर लगा पर्दा बंद हो या खुला, यह कई बार दिखने में बोरिंग लगने लगता है। ऐसे में छोटा-सा बदलाव भी कमरे के लुक को प्रभावित कर सकता है। इसके लिए आप पर्दे के एक तरफ वाले हिस्से को पर्दे होल्डर से बांध दें और दूसरा हिस्सा खुला रखें। इस तरह आप अपने पुराने पर्दों को भी नया लुक दे सकते हैं। घर के इंटीरियर के अनुसार पर्दा होल्डर चुनें जिससे लुक में चार चांद लग सकते हैं।

पर्दों के साथ लगाएं झालर

सिंपल पर्दों को खूबसूरत लुक देने के लिए बगल में और ऊपर की तरफ झालर लगा सकते हैं। इसके लिए आप कॉन्ट्रास्ट रंग के झालर ले सकते हैं। अगर आप खर्च नहीं करना चाहते हैं, तो पुराने दुपट्टे को झालर की तरह लटका सकते हैं। यह दिखने में काफी सुंदर लगता है और कमरे को यूनिक लुक मिल सकता है।