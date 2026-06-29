Home Decor Ideas with Books: पढ़ने के शौकीन लोग अक्सर नई किताबें खरीदते रहते हैं जिसकी वजह से घर में किताबों का ढेर लग जाता है। ऐसे में लोग नई किताबों को सजाकर रख लेते हैं और पुरानी किताबों को किसी बॉक्स में इकट्ठा करके रख देते हैं। इनमें से कई किताबें पुरानी हो जाती हैं जिन्हें अक्सर लोग रद्दी समझने की भूल कर लेते हैं। किताबें चाहे नई हों या पुरानी पढ़ने के अलावा आप इन्हें कई तरह से इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर आप अपने घर को क्रिएटिव तरीके से डेकोरेट करना चाहते हैं तो इसके लिए कुछ आसान आइडियाज अपना सकते हैं। इससे पुरानी किताबों का इस्तेमाल हो सकेगा और घर भी खूबसूरत और अट्रैक्टिव नजर आएगा।

टेबल को दें नया लुक

चाय या कॉफी रखने के लिए इस्तेमाल होने वाली छोटी टेबल को क्रिएटिव तरीके से सजाने के लिए 4-5 किताबों को एक के ऊपर एक रखें। इसके ऊपर आप छोटा गमला, लैंप या खूबसूरत कैंडल रख सकते हैं। अगर आपके पास कोई मूर्ति या शोपीस है तो उसे साइड में या किताबों के ऊपर रख सकते हैं।

वॉल आर्ट बनाएं

लिविंग रूम या स्टडी रूम की दीवारों को सजाने के लिए पुरानी किताबें इस्तेमाल की जा सकती हैं। इसकी मदद से आप वॉल आर्ट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए दीवार पर रैक लगाएं और उसमें सभी पुरानी किताबों को एक पैटर्न में सजाएं। इससे कमरे को यूनिक लुक मिलेगा।

बुक लैंप

बेडरूम को सजाने के लिए पुरानी किताबें बहुत काम आ सकती हैं। अगर आप पढ़ने के शौकीन हैं और अपने आसपास किताबों को रखना चाहते हैं तो पुरानी किताबों का टावर बनाकर रख सकते हैं। इसके ऊपर आप छोटा सा टेबल लैंप रख सकते हैं। इससे कमरे को यूनिक और अट्रैक्टिव लुक मिल सकता है।

पौधों के लिए बनाएं स्टैंड

डाइनिंग टेबल या स्टडी टेबल पर किताबों को स्टैंड बनाकर इनडोर पौधों को रख सकते हैं। इसके ऊपर छोटा गमला रखने से कमरे का कोना ज्यादा आकर्षक लग सकता है। ध्यान रखें कि गमले से पानी न टपक रहा हो। इसके लिए आप नीचे ट्रे का इस्तेमाल कर सकते हैं।

विंटेज कॉर्नर बनाएं

घर का कोई खाली कोना सजाना चाहते हैं तो उसके लिए पुरानी किताबें काम आ सकती हैं। इसे आप एक लकड़ी की टेबल पर सजाकर रख सकते हैं। इसके ऊपर पुरानी घड़ी, टेबल लैंप या छोटा पौधा रख सकते हैं। इससे घर के कॉर्नर को विंटेज लुक मिलेगा।

घर को सजाने के लिए उन्हीं किताबों का इस्तेमाल करें जो फटी हुई हों, खराब हों या लंबे समय से उपयोग में न रही हों। पुरानी किताबों को काटने या फेंकने से बचें। इसकी बजाय आप इन्हें क्रिएटिव तरीके से इस्तेमाल करके अपने घर को नया लुक दे सकते हैं।