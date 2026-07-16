DIY Doormat Ideas: घर के अंदर कदम रखते ही सबसे पहले नजर मुख्य दरवाजे पर पड़ती है। ऐसे में साफ-सुथरा और खूबसूरत डोरमैट न सिर्फ घर की खूबसूरती को बढ़ाता है, बल्कि धूल-मिट्टी को भी अंदर आने से रोकने में मदद कर सकता है। अगर आपका पुराना डोरमैट खराब हो गया है और आप बिना ज्यादा खर्च किए नया और यूनिक डोरमैट बनाना चाहते हैं, तो घर पर मौजूद पुराने सामान की मदद से आसानी से DIY डोरमैट तैयार किया जा सकता है।

नारियल की रस्सी से बनाएं

नारियल की रस्सी के रेशे बहुत ही मजबूत होते हैं, जिसकी मदद से आप खूबसूरत और यूनिक डोरमैट बना सकते हैं। नारियल की रस्सी को गोल या चौकोर आकार में लपेट लें। इसके बाद मजबूत धागे या गोंद की मदद से इसे अच्छी तरह फिक्स करें। इसे यूनिक बनाने के लिए आप रंगीन पेंट की मदद से इसपर डिजाइन या वेलकम मैसेज लिख सकते हैं।

पुराने कपड़े से बनाएं

पुरानी टी-शर्ट, दुपट्टा, शर्ट या साड़ी की मदद से भी आप खूबसूरत पायदान बना सकते हैं। इसे बनाने के लिए पुराने कपड़ों की लंबी-लंबी पट्टी काट लें। इन पट्टियों की चोटी बनाकर उसे गोल या अंडाकार दें। इसके बाद सुई-धागे की मदद से इन्हें किनारों से सिल लें। इस तरह आप कपड़ों की मदद से मजबूत और टिकाई डोरमैट बना सकते हैं।

कंकड़ से बनाएं डोरमैट

नदी या बीच के किनारे मिलने वाले चिकने और खूबसूरत कंकड़ की मदद से भी डोरमैट बनाया जा सकता है। इसके लिए किसी पुराने या प्लेन डोरमैट पर इन कंकड़ों को गोंद की मदद से चिपका दें। पत्थर से बना होने की वजह से यह काफी आकर्षक नजर आएगा।

जूट की बोरी से बनाएं डोरमैट

अगर घर में जूट की बोरी है, तो उससे खूबसूरत डोरमैट बनाया जा सकता है। सबसे पहले जूट की बोरी को जरूरत के अनुसार गोल, ओवल या आयताकार शेप में काट लें। किनारों को साफ और मजबूत बनाने के लिए उन पर रंगीन कपड़े की पट्टियों सिल सकते हैं। इससे डोरमैट की फिनिश बेहतर दिखेगी।

पुरानी जींस से बनाएं डोरमैट

पुरानी जींस की मदद से भी आप डोरमैट तैयार कर सकते हैं। इसके लिए जींस की पतली और लंबी स्ट्रिप्स काटें। अब इन्हें बुनकर या सिलकर मजबूत डोरमैट तैयार कर सकते हैं। यह लंबे समय तक चल सकता है।

डोरमैट बनाते समय उसका बेस मजबूत रखें। इसे जोड़ने के लिए मजबूत धागे और वाटरप्रूफ गोंद का इस्तेमाल करें। डोरमैट की नियमित सफाई करें जिससे यह लंबे समय तक इस्तेमाल किया जा सके।