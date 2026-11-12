Old Banarasi Saree Reuses Ideas: पुरानी बनारसी साड़ी महिलाओं के दिल के काफी करीब होती है। यही वजह है कि इसे फेंकने का मन नहीं करता है। हालांकि समय के साथ ये साड़ियां पुरानी और आउटडेटेड हो जाती हैं, इसीलिए इन्हें दोबारा नहीं पहना जाता। ऐसे में इस साड़ी को किसी को देने या फेंकने की बजाय घर को सजाने और सुंदर चीजों को बनाने में किया जा सकता है। इससे आप कई सारी चीजें बना सकती हैं, जो घर को आकर्षक और यूनिक लुक दे सकते हैं।

अगर आपकी अलमारी या बक्से में पुरानी बनारसी साड़ी रखी है, तो उसे किसी को देने या फेंकने की बजाय दोबारा इस्तेमाल कर सकते हैं। इससे आप कई सारी चीजें बना सकते हैं, जो घर की सजावट और इस्तेमाल होने वाली रोजमर्रा की चीजों को सुंदर बनाया जा सकता है। आइए, जानते हैं इसे इस्तेमाल करने के तरीकों के बारे में।

पोटली बैग

महिलाएं शादी, त्योहार या किसी खास मौके पर साड़ी, लहंगा या सूट के साथ पोटली बैग कैरी करना पसंद करती हैं। जिसे बाजार से खरीदने की बजाय बनारसी साड़ी से घर पर ही तैयार किया जा सकता है। इससे आप सुंदर जरीदार पोटली बैग बना सकती हैं।

कुशन कवर

सोफे या बेड के कुशन को रॉयल और आकर्षक लुक देना चाहते हैं, तो बाजार से कवर खरीदने की बजाय घर पर ही इसे बना सकते हैं। इसके लिए पुरानी बनारसी साड़ी का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए साड़ी के बीच वाला हिस्सा इस्तेमाल कर सकते हैं।

टेबल रनर

बनारसी साड़ी बहुत खूबसूरत और आकर्षक लगती है। अगर इससे आप घर को सजाने की चीजें बनाना चाहती हैं, तो टेबल रनर बना सकती हैं। यह डाइनिंग टेबल का लुक बदल सकता है। इसे आप टेबल के अनुसार काट सकते हैं। कपड़े को किनारों से मोड़कर गोटा-पट्टी से सजावट कर सकते हैं।

दुपट्टा या स्टोल

दुपट्टा तैयार करने के लिए पूरी बनारसी साड़ी की जगह सिर्फ इसका पल्लू या बीच का हिस्सा इस्तेमाल करें। किनारों को आधा इंच मोड़कर दोनों तरफ सिलाई कर लें। अब दोनों किनारों पर लेस या मोतियों को लगाकर सजाएं। इसे आप प्लेन सूट या साड़ी के ऊपर डालकर स्टाइल कर सकती हैं।

लहंगा या ड्रेस

साड़ी चाहे नई हो या पुरानी उसके साथ महिलाओं की खास यादें जुड़ी होती हैं। इसीलिए साड़ी को फेंकने की बजाय इसका दोबारा इस्तेमाल करके आप लहंगा या ड्रेस बना सकती हैं। इससे अपने बच्चों के लिए लहंगा , स्कर्ट या ड्रेस सिलवा सकती हैं।

वॉल हैंगिंग

बनारसी साड़ी के पल्लू पर जरी का काम किया जाता है। इसका इस्तेमाल करके आप वॉल हैंगिंग तैयार कर सकते हैं, जो घर को क्लासी और आकर्षक लुक देने में मदद कर सकती है। इससे वॉल हैंगिंग बनाने के लिए लकड़ी के फ्रेम में इसे लगाएं। अपनी पसंद की जगह या खाली दीवार पर इसे टांग दें।

फ्रेम आर्ट

कई बनारसी साड़ियों के ऊपर सुंदर मोटिफ बनाए जाते हैं और जरी का काम किया जाता है। अगर आपके पास ऐसी साड़ी है, तो इसके जरी वाले या खास डिजाइन वाले हिस्से को काट लें। इसे फ्रेम करवा कर लिविंग रूम या बेडरूम की दीवार पर सजावट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं।

साड़ी के बचे हुए कपड़े से पूजा का आसन, मंदिर का पर्दा, गिफ्ट पैकिंग, सजावटी फूल या पूजा की चौकी की सजावट के लिए कपड़ा तैयार कर सकती हैं। साड़ी का इस्तेमाल करने से पहले इसे अच्छी तरह धोकर सुखा लें। कपड़े को काटने से पहले डिजाइन और बॉर्डर का सही नाप लें। इसके अलावा जरी वाली साड़ी की कटिंग सावधानी से करें।