Moon Garden Plants: आजकल मून गार्डन काफी ट्रेंड में है। जिसका कारण है कि ज्यादातर लोग अपने घर के बाहरी हिस्से को अंधेरा होने के बाद आराम करने की जगह के तौर पर नया रूप दे रहे हैं। हालांकि कई लोग मून गार्डन के बारे में नहीं जानते हैं। दरअसल यह एक तरह का बगीचा है, जिसे इस तरह डिजाइन किया जाता है कि वह शाम ढलने के बाद खिल उठे। इसमें लगे फूल सफेद या हल्के रंग के होते हैं। यह चांदनी में साफ और खूबसूरत नजर आते हैं। एंबेसी इंटीरियर्स की डायरेक्टर गिउलिया बैमा ने बताया कि यह एक ऐसी जगह है जो सूरज की तेज रोशनी को छोड़कर चांदनी की हल्की और शांत खूबसूरती को अपनाती है।

मून गार्डन में आमतौर पर सफेद और सिल्वर रंग के फूल होते हैं। जैसे मूनफ्लावर, सफेद चमेली, डस्टी मिलर और इवनिंग प्रिमरोज। इनकी पंखुड़ियां हल्के रंग की होती हैं और बहुत कम रोशनी को रिफ्लेक्ट कर सकती हैं। यही वजह है कि सूरज डूबने के बाद ये पौधे नरम और चमकदार दिख सकते हैं। इसके अलावा मून गार्डन के लिए खुशबू भी उतनी ही जरूरी है। रात में खिलने वाले कई फूल शाम के समय अपनी तेज खुशबू छोड़ते हैं। जिससे गार्डन सिर्फ आंखों को ही नहीं बल्कि मन को भी सुकून देता है।

मून गार्डन में लगाएं ये पौधे

Mskapesstudio की लैंडस्केप आर्किटेक्ट और प्रोपराइटर मृणमयी पांडे (Mrunmayee Pande) ने इंडियन एक्सप्रेस को मून गार्डन में लगाए जाने वाले कुछ खास पौधों के बारे में बताया। जैसे ब्रह्म कमल जो सूरज डूबने के बाद खिलता है या पारिजात जिसमें बहुत अच्छी खुशबू होती है। खासतौर पर रात के समय ये पौधे खूब महकते हैं। मृणमयी पांडे ने मून गार्डन के लिए कुछ ऐसे पौधे बताए, जिन्हें गमलों में भी उगाया जा सकता है।

छायादार बालकनी में लगाएं ये पौधे

ब्रह्म कमल (Brahma Kamal)

पीस लिली (peace lily)

धूप वाली बालकनी के लिए पौधे

रात की रानी (night blooming jasmine)

मोगरा (Arabian jasmine)

डेजर्ट रोज (सफेद एडेनियम)

घर पर मून गार्डन बनाने का तरीका

मून गार्डन का मतलब सिर्फ पौधे लगाने की जगह होना नहीं है, बल्कि यह सुकून पाने और आराम करने की भी जगह है। घर पर मून गार्डन बनाना आसान हो सकता है। गिउलिया बैमा (Giulia Baima) से जानते हैं इसे बनाने का तरीका।

सबसे पहले बैठने की जगह के पास एक छोटी-सी क्यारी बनाएं या गमलों को रखें।

चांदनी की चमक को बढ़ाने के लिए सफेद कंकड़, हल्के रंग के पत्थर या पानी का छोटा सा फव्वारे जैसी चीजें शामिल कर सकते हैं।

मून गार्डन को सजाने के लिए हल्की रोशनी, सोलर लाइट या लैंप रख सकते हैं। यह माहौल को बेहतर बनाने में मदद कर सकता है।

सबसे जरूरी चीज बैठकर आनंद लेने के लिए आरामदायक जगह बनाएं।

इन बातों का रखें ध्यान

मृणमयी के अनुसार मून गार्डन छोटी जगहों पर भी बनाया जा सकता है। इन फूलों को बालकनी या छत पर छोटे गमलों में उगाया जा सकता है। हालांकि मौसम के अनुसार आपको पौधे लगाने चाहिए। उन्होंने कहा कि आपको यह देखना होगा कि बालकनी या छत पर कितनी धूप आती है और किस समय आती है। उसी के आधार पर पौधों को लगाया जाना चाहिए।