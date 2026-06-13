Monsoon Balcony Plants: बारिश की फुहारें सिर्फ मौसम को ही नहीं, बल्कि घर के माहौल को भी खुशनुमा बना देती हैं। ऐसे में अगर आपकी बालकनी खाली और बेजान नजर आ रही है तो मानसून इसे हरियाली से सजाने का अच्छा मौका देती है। इस मौसम में कई पौधे ऐसे हैं तो कम मेहनत में तेजी से बढ़ते हैं। जिससे आपकी बालकनी मिनी गार्डन बन सकती है।

हालांकि इस दौरान पौधे लगाना जितना आसान होता है, उनकी देखभाल करना भी उतना जरूरी हो जाता है। जरूरत से ज्यादा पानी, लगातार नमी और खराब ड्रेनेज पौधों की जड़ों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। इसलिए ऐसे पौधों का चुनाव करें जो मानसून में अच्छे से पनप सकें। अगर आप अपनी बालकनी को प्रकृति के खूबसूरत कोने में बदलना चाहते हैं, तो कुछ खास पौधों लगाकर और आसान केयर टिप्स की मदद से इसे हरियाली से भर सकते हैं।

बालकनी में लगाएं ये पौधे

बेला

फूलों से बालकनी को सजाना चाहते हैं तो बालकनी में बेला का पौधा लगा सकते हैं। इसकी सफेद और सुगंधित कलियां बालकनी को खूबसूरत बनाने के साथ-साथ आसपास के वातावरण खुशनुमा बना देती हैं।

स्नेक प्लांट

कम देखभाल के लिए स्नेक प्लांट लगाया जा सकता है। मानसून में ये पौधे आसानी से बढ़ते हैं। यह पौधा हवा को शुद्ध करने में मदद करते हैं। बालकनी के कोनों को सजाने के लिए इसे लगाया जा सकता है।

एलोवेरा

औषधीय गुणों से भरपूर एलोवेरा का पौधा मानसून में लगाया जा सकता है। बारिश के दौरान इसकी मिट्टी में ज्यादा पानी जमा न होने दें क्योंकि इससे जड़ें खराब हो सकती हैं। सही देखभाल की मदद से बालकनी में इसे हरा-भरा रखा जा सकता है।

मनी प्लांट

भारत के लगभग हर घर में मनी प्लांट लगाया जाता है जो एक फेमस इनडोर और आउटडोर पौधों में से एक है। मानसून में इसकी बेल तेजी से बढ़ती है और बालकनी को खूबसूरत लुक मिलता है। इसे गमले या हैंगिंग पॉट दोनों में लगाया जा सकता है।

गुड़हल

बारिश के मौसम में गुड़हल का पौधा तेजी बढ़ता है जिसके रंगीन फूल बालकनी को खूबसूरत बनाने में मदद करते हैं। इसकी नियमित रूप से छंटाई और धूप मिलने से अधिक फूल आते हैं। बालकनी गार्डन को आकर्षक बनाने के लिए इसे लगाया जा सकता है।

देखभाल का सही तरीका

मानसून में पौधों को कम से कम 2-4 घंटे की हवा और रोशनी मिलने दें। अगर आपकी बालकनी कॉम्पैक्ट है तो पौधों को सही दूरी और जगह पर रखें ताकि उनकी ग्रोथ अच्छे से हो पाए।

बारिश की वजह से बालकनी में रखे गमलों में पानी भर जाता है। ऐसे में अतिरिक्त पानी को समय-समय पर निकाल दें जिससे पौधे की जड़ें पानी में गलेंगी नहीं।

अगर पौधे की पत्तियां संक्रमित या खराब दिख रही हैं तो उन्हें तुरंत हटा देना चाहिए। इससे पौधे के बाकी हिस्से पर असर नहीं पड़ता है और ये स्वस्थ रहता है।

बालकनी में रखे पौधों में बारिश का पानी गिरता रहता है जिसकी वजह से इन्हें ज्यादा पानी की जरूरत नहीं होती है। ऐसे में मिट्टी सूखने पर ही पौधों को पानी दें।