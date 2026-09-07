Indoor Rock Garden: हर बार घर को खूबसूरत और आकर्षक दिखाने के लिए महंगे डेकोर आइटम्स की जरूरत नहीं होती है। बल्कि खाली जगहों का सही इस्तेमाल करके भी घर को सजाया जा सकता है। अगर आपको पौधे लगाने का शौक है, तो घर के अंदर छोटा सा रॉक गार्डन तैयार कर सकते हैं। यह खाली जगह को आकर्षक लुक देने के साथ-साथ मन को शांति भी पहुंचा सकता है। इसे बनाने के लिए बड़े गार्डन या ज्यादा जगह की जरूरत नहीं होगी। पौधों, अलग-अलग पत्थरों और सजावटी चीजों की मदद से इसे आसानी से तैयार किया जा सकता है।

रॉक गार्डन क्या होता है?

रॉक गार्डन में मिट्टी की जगह पत्थर, ग्रेवल और छोटे कंकड़ों का इस्तेमाल होता है। कम पानी में लगने वाला, प्राकृतिक रूप से सुंदर और कम मेंटेनेंस वाला गार्डन है। यह दिखने में बहुत ही आकर्षक लगता है। इसे छोटी जगहों और घर के अंदर आसानी से बनाया जा सकता है। यह घर की सजावट में चार चांद लगा सकता है। रॉक गार्डन का इतिहास जापान और चीन के जेन गार्डन से जुड़ा है। पहले इसे ध्यान और मेडिटेशन के लिए बनाया जाता था। आजकल इस गार्डन को छोटे यार्ड, बालकनी, टैरेस और घर के कोने में बनाया जाने लगा है।

घर को प्राकृतिक रुप से खूबसूरत दिखाना चाहते हैं, तो कम जगह में रॉक गार्डन बना सकते हैं। सीढ़ियों के नीचे की खाली जगह, बालकनी या छत के ऊपर इसे बनाया जा सकता है। इसे आप खुद तैयार कर सकते हैं। जिसके लिए सामग्री यहां बताई गई है।

रॉक गार्डन के लिए जरूरी सामग्री

पत्थर

कंकड़

मिट्टी और रेत

पौधे

गार्डन टूल्स

डेकोरेटिव आइटम्स

गमले

सबसे पहले जगह का चुनाव करें

रॉक गार्डन बनाने के लिए सबसे पहले सही जगह का चुनाव करें। बालकनी टैरेस या कोने की खाली जगह का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब इसका बेस तैयार करने के लिए जगह को साफ करें। नीचे बड़े, फ्लैट और गोल पत्थरों को रखकर बेस तैयार करें। साथ ही ऊपर पत्थर या ग्रेवल को ऊपर रखें। कंकड़ों का भी इस्तेमाल करें। रंगीन और सफेद रंग के पत्थर खूबसूरती को बढ़ाने में मदद करेंगे।

अलग-अलग आकार के बड़े और छोटे प्लास्टिक या सिरेमिक के गमलों में सक्युलेंट्स, कैक्टस, एलोवेरा, फर्न और स्पाइडर प्लांट को लगाएं। इसे सजाने के लिए लाइट्स, मिनी फाउंटेन और मूर्तियों को इस्तेमाल कर सकते हैं। लाइटिंग से रात के समय गार्डन काफी खूबसूरत और रिलैक्सिंग लगता है।

देखभाल का तरीका

रॉक गार्डन तैयार करने के बाद इसकी देखभाल भी जरूरी है। हफ्ते में दो से तीन बार हल्का पानी जरूर दें। नियमित रूप से सूखे पत्ते और खरपतवार को निकालें। कोशिश करें कि रॉक गार्डन की जगह ऐसी हो जहां से पौधों को पर्याप्त रोशनी और हवा मिलती रहे। इसके अलावा हर महीने पत्थरों को ब्रश और पानी से साफ करें। मोल्ड या एल्गी आने पर इसमें नीम का पानी छिड़क सकते हैं।

बजट में रॉक गार्डन बनाने के लिए लोकल मार्केट से पत्थर और पौधे खरीदें। अगर आपके पास पहले से गमले रखे हैं, तो उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके अलावा ऑनलाइन डेकोरेटिव चीजों की बाजार में तुलना करके बजट में चीजें खरीदी जा सकती हैं।