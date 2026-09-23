Dandiya Night Outfit Ideas: नवरात्रि शुरू होने से पहले ही बाजारों में त्योहार की रौनक दिखने लगती है। दुकानों पर पूजा की सामग्री के साथ-साथ चनिया चोली, लहंगा और कुर्ता सेट की बिक्री तेज हो जाती है। इस खास मौके पर जगह-जगह गरबा और डांडिया नाइट्स का आयोजन होता है। गुजरात में नवरात्रि के दौरान डांडिया खेला जाता है, लेकिन अब यह परंपरा देश के कई हिस्सों में फैल चुकी है। बड़े-बड़े शहरों में मोहल्ले, गलियों और मॉल में डांडिया कार्यक्रम आयोजित होते हैं। जहां लोग खूबसूरत ट्रेडिशनल आउटफिट पहनकर जश्न मनाते हैं।

इस साल नवरात्रि की शुरुआत 11 अक्टूबर से हो रही है। इस दौरान गरबा और डांडिया नाइट का अलग ही क्रेज देखने को मिलता है। अगर आप इस बार डांडिया नाइट में जाना चाहती हैं और आउटफिट को लेकर कंफ्यूज हैं, तो चिंता करने की जरूरत नहीं है। दरअसल हम आपको ब्लैक स्कर्ट को स्टाइल करने के कुछ तरीकों के बारे में बताने जा रहे हैं, जिनकी मदद से डांडिया नाइट के लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट किया जा सकता है। ब्लैक स्कर्ट को एक नहीं बल्कि अलग-अलग तरीके से स्टाइल किया जा सकता है।

मिरर वर्क एस्थेटिक लुक

अगर आपके पास प्लेन ब्लैक स्कर्ट है, तो इससे आसानी से डांडिया नाइट के लिए आउटफिट तैयार की जा सकती है। इसके साथ मिरर वर्क चोली या ब्लाउज को पहनें। साथ में बंधनी दुपट्टा कैरी करें। लुक को आकर्षक बनाने के लिए ऑक्सीडाइज्ड ज्वेलरी पेयर करें। साथ में जूती और बालों को ओपन रखते हुए हल्का कर्ल करें। इस तरह डांडिया नाइट के लिए बजट में लुक क्रिएट कर सकती हैं। यह लुक दिखने में आकर्षक लग सकता है और पहनने में भी कंफर्टेबल रहेगा।

स्टाइलिश लुक के लिए पहनें स्लीवलेस चोली

ब्लैक स्कर्ट के साथ डांडिया नाइट के लिए स्टाइलिश लुक क्रिएट करना चाहती हैं, तो इसके साथ हॉट पिंक स्लीवलेस चोली पहन सकती हैं। इसके साथ लहरिया दुपट्टे को स्टाइल करें, जो आपके लुक को आकर्षक और खूबसूरत दिखा सकता है। साथ में सिल्वर ज्वेलरी और हाथों में कलरफुल बैंगल्स पहनें। लुक को पूरा करने के लिए खूबसूरत पोटली बैग कैरी कर सकती हैं। इसके साथ हल्का मेकअप लुक में चार चांद लगा सकता है।

मैरून ब्लाउज के साथ करें पेयर

डांडिया नाइट पर हटके और स्टाइलिश लुक के लिए ब्लैक स्कर्ट को मैरून एम्ब्रॉयडरी वाला ब्लाउज पेयर कर सकती हैं। इसके साथ शीयर दुपट्टे को क्रॉस बॉडी ड्रेप स्टाइल में पेयर कर सकती हैं। लुक को खास बनाने के लिए चांदबालियां और मांगटीका कैरी करें। आप चाहें तो नेकलेस पहन सकती हैं। इसके साथ कमर पर सिल्वर या गोल्डन चेन बांध सकती हैं, जिससे लुक ट्रेंडी नजर आ सकता है। साथ में पारंपरिक जूतियां कैरी करें।