Creamy-fruit-custard-recipe: गर्मी आते ही ठंडी-ठंडी चीजें खाने का सभी का मन करने लग जाता है। घर में आप बाजार जैसा क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड बना सकते हैं। इसमें परफेक्ट गाढ़ापन लाने और इसका स्वाद लजीज बनाने के लिए आपको पाउडर मिलाने से लेकर बनाने का सही तरीका पता होना चाहिए। आपको घर में अगर कोई छोटी पार्टी होने वाली है या मेहमान आने वाले हैं तब भी आप यह स्पेशल रेसिपी बना सकते हैं। बच्चे भी इसे स्वाद से खाना पसंद करते हैं। इसमें चेरी, टूटी फ्रूटी, प्लम, बादाम, पिस्ता और यहां तक ​​कि काजू या किसी भी ड्राई फ्रूट्स को मिलाकर इस रेसिपी के टेस्ट को बढ़ाया जा सकता है।

क्रीमी फ्रूट कस्टर्ड को बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 कप या ½ लीटर फुल क्रीम दूध

2 टेबल स्पून कस्टर्ड पाउडर

3 टेबल स्पून ठंडा दूध

¼ कप चीनी

¼ टी स्पून इलायची पाउडर

कस्टर्ड में डाल सकते हैं ये फल आप

10 या ¼ कप हरे अंगूर (कटा हुआ)

10 या ¼ कप लाल अंगूर (कटा हुआ)

1 छोटा आकार या ¼ कप केला (कटा हुआ)

¼ कप अनार के दाने

1 छोटा आकार या ¼ कप आम (कटा हुआ)

½ मध्यम आकार या ¼ कप सेब (कटा हुआ)

कस्टर्ड दूध तैयार करने का तरीका

कस्टर्ड बनाने के लिए सबसे पहले एक मोटे तले वाले पैन में दूध को उबलने के लिए रख दें। दूसरी तरफ एक कटोरी में 2 टेबलस्पून कस्टर्ड पाउडर लें। इसमें 3-4 टेबलस्पून ठंडा दूध डालें। फिर इसे अच्छी तरह मिलाएं। इसमें आपको गर्म दूध नहीं डालना चाहिए। दूध में कस्टर्ड को अच्छी तरह मिलाएं। कोई भी गांठ नहीं रहनी चाहिए। दूध में उबाल आने के बाद गैस ऑफ कर दें। फिर कस्टर्ड मिश्रण को उसमें डालें। फिर इसमें चीनी डाल दें। धीमी आंच पर रखते हुए लगातार मिलाएं। जब दूध का रंग बदलकर पीला हो जाए तो अलग कटोरे में एक महीन-जाली छलनी से छान लें। फिर इसे ठंडा होने दें।

गाढ़ा क्रीमी बाजार जैसा फ्रूट कस्टर्ड बनाने की रेसिपी

कस्टर्ड दूध ठंडा होने के बाद इसमें अपनी पसंद के कटे हुए फल डालें। आप इसमें अंगूर, केला, अनार के दाने, आम और सेब डाल सकते हैं। खुशबू के लिए इलायची पाउडर भी डालें। करीब 2 घंटे या उससे अधिक के लिए ठंडा होने के लिए रख दें। ऐसा करने से यह अधिक गाढ़ा और मलाईदार हो जाता है। आप चाहें तो इसमें व्हीप्ड क्रीम (Whipped cream) या आइसक्रीम भी डाल सकते हैं।