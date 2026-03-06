कुछ स्ट्रीट फूड्स अपने अनोखे स्वाद के लिए काफी मशहूर हैं। पानी पुरी भी ऐसे ही लोकप्रिय स्ट्रीट फूड्स में से एक है, जिसे लोग पूरे भारत में बड़े ही चाव से खाना पसंद करते हैं। भारत के कई शहरों में पानी पुरी का स्वाद और बनाने का तरीका थोड़ा अलग होता है।

इन्हीं में से एक बेंगलुरु है, जहां की मसाला पुरी चाट काफी प्रसिद्ध है। इसका चटपटा और मसालेदार स्वाद लोगों को बहुत भाता है। हालांकि, कई बार बाहर मिलने वाले स्ट्रीट फूड्स साफ-सफाई की कमी के कारण सेहत के लिए नुकसानदायक भी हो सकते हैं। ऐसे में आप चाहें तो इस स्वादिष्ट चाट को घर पर ही आसानी से बनाकर खा सकते हैं।

मसाला पुरी चाट बैंगलुरु में सड़क किनारे और बाजार में आसानी से मिल जाता है। इसमें कुचले हुए गोलगप्पे की पुरी, रगड़ा ( सफेद मटर से बनी एक गाढ़ी मसालेदार ग्रेवी) और ऊपर से डाले जाने वाले कुरकुरे, खट्टे और ताजे टॉपिंग्स का शानदार कॉम्बिनेशन होता है। इसका स्वाद लाजवाब होता है। आइए जानते हैं इसकी आसान रेसिपी के बारे में:

बैंगलोर स्टाइल मसाला पुरी बनाने की रेसिपी (Bangalore Masala Puri chaat recipe)

रगड़ा बनाने के लिए सामग्री | Masala Puri chaat recipe

1 कप सूखे सफेद मटर (रात भर भिगोए हुए)

1 बारीक कटा प्याज

1 बारीक कटा टमटार

1 हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन पेस्ट

आधा चम्मच हल्दी पाउडर

1 चम्मच लाल मिर्च पाउडर

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा चम्मच गरम मसाला

स्वादानुसार नमक

1 बड़ा चम्मच तेल

2 कप पानी

थोड़ा सा हरा धनिया

चाट तैयार करने की सामग्री (Masala Puri chaat recipe at Home)

20-25 गोलगप्पे की पुरी (हल्का सा कुचली हुई)

1 बारीक कटा हुआ प्याज

1 बारीक कटा हुआ टमाटर

2 बड़े चम्मच इमली की चटनी

2 बड़े चम्मच हरी चटनी

आधा कप सेव

थोड़ा सा हरा धनिया

एक नींबू

बनाने की विधि | How to make Masala Puri chaat

भीगे मटर को पानी से निकाल कर छान लें और उसमें नमक व पानी डालकर प्रेशर कुकर में 3-4 सीटी आने तक पका लें।

अब एक पैन में तेल गरम करें। इसमें कटा हुआ प्याज डालकर हल्का सुनहरा होने तक भूनें।

इसके बाद इसमें अदरक-लहसुन पेस्ट और हरी मिर्च डालकर थोड़ी देर तक पका लें।

फिर पके हुए टमाटर डालकर उन्हें नरम होने तक पकाएं।

अब इसमें हल्दी, लाल मिर्च पाउडर, धनिया पाउडर और नमक डालकर अच्छी तरह से मिला दें।

मसाले को तब तक पकाएं जब तक तेल अलग होता हुआ न दिखने लगे।

अब उबले हुए मटर और थोड़ा सा उसका पानी डाल दें।

ग्रेवी को थोड़ा गाढ़ा करने के लिए कुछ मटर हल्के से मैश कर दें और 8-10 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। आखिर में गरम मसाला और कटा हुआ हरा धनिया डाल दें।

चाट के मुख्य स्वाद के लिए ग्रेवी मध्यम गाढ़ी और हल्की मसालेदार होनी चाहिए।

आपका मसाला पुरी चाट बनकर तैयार है। अब प्लेट में हल्के से कुचली हुई गोलगप्पे की पुरी रखें, ऊपर से रगड़ा डालें और फिर सेव व हरा धनिया और नींबू निचोड़कर सर्व करें।

