मिठाइयां भारतीय संस्कृति का अहम हिस्सा हैं। हर त्योहार, शुभ अवसर और खुशियों के जश्न में मिठाई बांटने की परंपरा रही है। यहां लगभग हर गली-चौराहे पर गुलाब जामुन, रसगुल्ला, लड्डू और रसमलाई जैसी स्वादिष्ट मिठाइयां आसानी से मिल जाती हैं। रसमलाई की बात करें तो यह अपनी मुलायम बनावट और अनोखे स्वाद के लिए जानी जाती है। अक्सर हम रसमलाई बाजार से खरीदकर खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप घर पर भी आसानी से ब्रेड की मदद से हलवाई जैसी स्वादिष्ट रसमलाई बना सकते हैं।

ब्रेड रसमलाई बनाने के लिए सामग्री

6-8 स्लाइस सफेद ब्रेड

1 लीटर फुल क्रीम दूध

4-5 बड़े चम्मच चीनी (स्वादानुसार)

10-12 केसर के धागे (1 बड़ा चम्मच गुनगुने दूध में भिगोए हुए)

आधा छोटा चम्मच हरी इलायची पाउडर

2-3 बड़े चम्मच बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता

2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर (वैकल्पिक, रस को जल्दी गाढ़ा करने के लिए)

ब्रेड रसमलाई बनाने की आसान विधि

सबसे पहले एक भारी तले की कड़ाही या पैन में 1 लीटर फुल क्रीम दूध डालकर मध्यम आंच पर उबाल आने तक पका लें। दूध में उबाल आने के बाद आंच धीमी कर दें और बीच-बीच में चलाते हुए इसे तब तक पकाएं, जब तक यह लगभग आधा न रह जाए।

अब दूध में चीनी, इलायची पाउडर और गुनगुने दूध में भिगोया हुआ केसर डालकर अच्छी तरह मिला लें। इसके बाद बारीक कटे काजू, बादाम और पिस्ता डालें। रस को जल्दी गाढ़ा करना चाहते हैं, तो 2 बड़े चम्मच मिल्क पाउडर को थोड़े से दूध में घोल लें और फिर इसे मिश्रण में डाल दें।

अब गैस बंद कर दें और तैयार रसमलाई के रस को पूरी तरह ठंडा होने दें। ठंडा होने के बाद इसे लगभग 1 घंटे के लिए फ्रिज में रख दें, ताकि स्वाद और भी बढ़ जाए। अब ताजी ब्रेड स्लाइस लें और किसी कटोरी या गिलास की मदद से गोल आकार में काट लें। किनारों को भी हटा सकते हैं।

सर्व करने से पहले ब्रेड के गोल टुकड़ों को सर्विंग प्लेट में रखें। ऊपर से ठंडा और गाढ़ा तैयार रस डालें, ताकि ब्रेड उसे अच्छी तरह सोख ले और मुलायम हो जाए। अंत में बारीक कटे पिस्ता, बादाम और केसर के धागों से गार्निश करें। आपकी स्वादिष्ट ब्रेड रसमलाई तैयार है अब आप इसे परोस सकते हैं।

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