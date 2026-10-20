नवरात्र के नौ दिनों तक व्रत रखने के बाद अक्सर लोगों को कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो चटपटा होने के साथ ही मुंह का स्वाद भी बदल दे। इसके साथ ही वह स्वादिष्ट भी हो। वैसे तो खाने के ढेरों विकल्प मौजूद हैं, लेकिन आप झटपट मशरूम कटलेट भी बना सकते हैं। अगर मशहूर कटलेट को सही तरीके से बनाया जाए तो यह अंदर से नरम और बाहर से कुरकुरे होते हैं। आइए जानते हैं इसे झटपट और स्वादिष्ट बनाने की रेसिपी।

कुरकुरे मशहूर कटलेट बनाने के लिए सामग्री (3-4 लोगों के लिए)

200 ग्राम मशरूम

2 मध्यम आकार के उबले हुए आलू

1 कप ब्रेड क्रम्ब्स

2 बड़े चम्मच कॉर्न फ्लोर

1 छोटा बारीक कटा प्याज

1-2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच कद्दूकस किया हुआ अदरक

2 बड़े चम्मच बारीक कटा हुआ हरा धनिया

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

आधा छोटा चम्मच अमचूर पाउडर

स्वादानुसार नमक

तलने के लिए तेल

इस तरह बनाएं स्वादिष्ट और कुरकुरे मशरूम कटलेट

सबसे पहले मशरूम को साफ कपड़े से पोंछ लें या हल्के पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें। अब इन्हें बारीक काट लें। इसके बाद एक कड़ाही में एक चम्मच तेल गर्म करें और इसमें अदरक, हरी मिर्च और बारीक कटा प्याज डालकर हल्का भूनें। अब कटे हुए मशरूम डालें और मध्यम आंच पर पकाएं। मशरूम पानी छोड़ेंगे, इसलिए इन्हें तब तक भूनें, जब तक अतिरिक्त पानी सूख न जाए। फिर गैस बंद करके मिश्रण ठंडा होने दें।

अब एक बड़े बर्तन में उबले आलू मैश कर लें। इसमें भुने हुए मशरूम, हरा धनिया, लाल मिर्च पाउडर, गरम मसाला, अमचूर और नमक डालें। सभी चीजों को अच्छी तरह मिलाएं। अब कॉर्न फ्लोर और थोड़ा ब्रेड क्रम्ब्स डालकर मिश्रण तैयार कर लें। तैयार मिश्रण से छोटे-छोटे हिस्से लें और उन्हें अंडाकार आकार दें। अब कटलेट को ब्रेड क्रम्ब्स में अच्छी तरह लपेटें।

अब कड़ाही में तेल गर्म करें और जब तेल मध्यम गर्म हो जाए तो कटलेट डाल दें। इसे मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा भूरा होने तक तल लें। तैयार कटलेट को निकालकर टिश्यू पेपर पर रखें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। इन्हें हरी धनिया-पुदीने की चटनी, टमाटर सॉस या दही की चटनी के साथ गरमागरम परोस सकते हैं।

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