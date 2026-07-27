कई बार शाम को कुछ ऐसा खाने का मन करता है जो स्वादिष्ट होने के साथ-साथ कुरकुरा भी हो। ऐसे में अधिकतर लोग बाजार की चटपटी चीजों का सेवन करना पसंद करते हैं, लेकिन यह जरूरी नहीं है कि बाहर की चीजें सेहत के लिए फायदेमंद हों। क्योंकि, बाजार में मिलने वाले खाद्य पदार्थों में कई बार जरूरत से अधिक मसाले और तेल का इस्तेमाल किया जाता है। इसके साथ ही कई बार एक ही तेल को बार-बार गर्म करके उपयोग किया जाता है, जो आपकी सेहत को नुकसान पहुंचा सकता है।

अगर आप भी अपनी सेहत को लेकर सजग हैं और स्वादिष्ट होने के साथ ही कुछ चटपटा और हेल्दी खाना चाहते हैं, तो अचारी पनीर पापड़ रोल ट्राई कर सकते हैं। यह चटपटा होने के साथ ही कुरकुरा और हेल्दी भी होता है। आप घर पर ही आसानी से बेहद कम समय में अचारी पनीर पापड़ रोल तैयार कर सकते हैं। आइए जानते हैं इसमें डाली जाने वाली सामग्री और बनाने की विधि के बारे में:

अचारी पनीर पापड़ रोल के लिए सामग्री (3-4 लोगों के लिए)

200 ग्राम पनीर (कद्दूकस या छोटे क्यूब्स में कटा हुआ)

6-8 उड़द या मूंग दाल के पापड़

2-3 बड़े चम्मच अचार का मसाला

1 छोटा प्याज बारीक कटा हुआ

2 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

1 छोटा चम्मच चाट मसाला

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

2 बड़े चम्मच हरा धनिया बारीक का हुआ

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच मैदा (घोल बनाने के लिए)

3-4 बड़े चम्मच पानी

पापड़ भिगोने के लिए थोड़ा पानी

तलने के लिए तेल

अचारी पनीर पापड़ रोल बनाने की आसान विधि

सबसे पहले पनीर को कद्दूकस कर लें या फिर इसे क्यूब्स में काट लें। अब पनीर को एक थाली में रख दें और ऊपर से अचार का मसाला, प्याज, हरी मिर्च, चाट मसाला, लाल मिर्च पाउडर, हरा धनिया और नमक डालकर अच्छी तरह मिला दें, ताकि सभी मसाले पनीर पर अच्छी तरह लग जाएं।

अब एक चौड़ी प्लेट या पैन में थोड़ा सा पानी लें और उसमें उड़द या मूंग दाल के पापड़ को एक-एक करके 4-5 सेकंड के लिए डूबोकर निकाल लें। अब भीगे हुए पापड़ को निकालें और साफ सूती कपड़े से धीरे-धीरे थपथपाते हुए सुखा लें।

इसके बाद पापड़ के एक किनारे पर क्यूब या फिर 2 चम्मच पनीर की स्टफिंग रखकर किनारों को अंदर की तरफ मोड़ते हुए रोल बनाएं। रोल के आखिरी में मैदे का हल्का सा घोल लगाकर बंद कर दें। ऐसा करने से मसाला बाहर नहीं निकलता है।

इसके बाद कड़ाही में तेल डालकर गर्म कर लें। फिर तैयार पापड़ रोल्स को धीरे से गर्म तेल में डालें। आप चाहें तो इसे शैलो फ्राई भी कर सकते हैं। धीमी आंच पर इन्हें सुनहरा और कुरकुरा होने तक तल लें।

अब बाहर निकाल कर इसे टिश्यू पेपर पर रख दें, ताकि अतिरिक्त तेल निकल जाए। आपका अचारी पनीर पापड़ रोल तैयार है। आप इसे पुदीने की चटनी, केचप, दही या चाय के साथ परोस सकते हैं।

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