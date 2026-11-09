कई बार रात में कुछ चटपटा और स्वादिष्ट खाने का मन करता है, ऐसे में अक्सर लोग रेस्टोरेंट में खाना पसंद करते हैं। रेस्टोरेंट में मिलने वाला खाना स्वादिष्ट, चटपटा और लाजवाब हो सकता है लेकिन सेहत के लिए फायदेमंद हो इसकी गारंटी नहीं होती। दरअसल, कई बार तेल-मसालों का इस्तेमाल अधिक किया जाता है। हालांकि, आप घर पर ही कई तरह के स्वादिष्ट व्यंजन तैयार कर सकते हैं, जिनमें से एक पनीर पसंदा भी है।

पनीर पसंदा की ग्रेवी गाढ़ी, हल्की मीठी और मसालों के स्वाद से भरपूर होती है। इसमें पनीर के टुकड़ों को मसालेदार और मलाईदार ग्रेवी में पकाया जाता है। घर पर पनीर पसंदा बनाना ज्यादा मुश्किल काम नहीं। आइए जानते हैं इसे बनाने के लिए किन चीजों की जरूरत पड़ती है और कैसे बनाएं।

पनीर पसंदा बनाने के लिए सामग्री

250 ग्राम पनीर

8-10 काजू (बारीक कटे हुए)

5-6 बादाम (बारीक कटे हुए)

1 बड़ा चम्मच किशमिश

1 बारीक कटी हुई हरी मिर्च

आधा छोटा चम्मच काली मिर्च पाउडर

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच कॉर्नफ्लोर

पनीर तलने के लिए तेल

ग्रेवी के लिए सामग्री

2 मध्यम आकार के प्याज

2 मध्यम आकार के टमाटर

10-12 काजू

1 छोटा चम्मच अदरक-लहसुन का पेस्ट

1 हरी मिर्च

2 बड़े चम्मच मलाई या फ्रेश क्रीम

2 बड़े चम्मच दही

आधा छोटा चम्मच जीरा

आधा छोटा चम्मच हल्दी

1 छोटा चम्मच धनिया पाउडर

आधा छोटा चम्मच लाल मिर्च पाउडर

आधा छोटा चम्मच गरम मसाला

1 छोटा चम्मच कसूरी मेथी

स्वादानुसार नमक

2 बड़े चम्मच तेल या घी

पानी

सजाने के लिए धनिया

इस तरह झटपट बनाएं पनीर पसंदा

सबसे पहले पनीर को मोटे और चौकोर टुकड़ों में काट लें। अब हर टुकड़े को बीच से इस तरह काटें कि वह दो पतली परतों में बंट जाए और एक किनारा जुड़ा रहे। इससे उसमें भरावन भरना आसान होगा। इसके बाद एक कटोरी में बारीक कटे काजू, बादाम, किशमिश, हरी मिर्च, काली मिर्च और थोड़ा नमक मिलाएं। इस मिश्रण को पनीर के बीच में भरकर हल्के हाथ से दबा दें।

इसके बाद एक कटोरी में कॉर्नफ्लोर और थोड़ा पानी मिलाकर गाढ़ा घोल तैयार कर लें। इसमें भरवां पनीर के टुकड़ों को हल्के हाथ से लपेटें। एक पैन में तेल गर्म करें और पनीर को धीमी से मध्यम आंच पर दोनों तरफ से सुनहरा होने तक तल लें। इसके बाद इन्हें एक प्लेट में निकालकर अलग रख दें। अब ग्रेवी बनानी है। एक पैन में थोड़ा तेल गर्म करके प्याज, टमाटर, काजू, अदरक-लहसुन का पेस्ट और हरी मिर्च डालें। इन्हें कुछ मिनट तक पका लें और फिर ठंडा होने के लिए रख दें। ठंडा होने के बाद मिश्रण को मिक्सी में बारीक पीस लें।

अब एक कड़ाही में घी या तेल गर्म करें। इसमें जीरा डालें और चटकने के बाद तैयार पेस्ट को डालकर भून लें। अब इसमें हल्दी, धनिया पाउडर, लाल मिर्च पाउडर और नमक डालें। मसाले को तब तक पकाएं, जब तक वह अच्छी तरह भुन न जाए और किनारों पर तेल न दिखने लगे। इसके बाद आंच धीमी कर दें। फिर दही को अच्छी तरह फेंटकर धीरे-धीरे ग्रेवी में मिलाएं। इसके बाद मलाई या फ्रेश क्रीम डालें। जरूरत पड़ने पर थोड़ा पानी मिलाकर ग्रेवी को गाढ़ा कर सकते हैं। इसे 4-5 मिनट तक धीमी आंच पर पकने दें और अंत में गरम मसाला और हाथों से मसलकर कसूरी मेथी डालें।

तैयार ग्रेवी में तले हुए पनीर के टुकड़े डालें। इन्हें हल्के हाथ से ग्रेवी में मिलाएं और 2-3 मिनट तक धीमी आंच पर पका लें। गैस बंद करने के बाद ऊपर से हरा धनिया और थोड़ी क्रीम डालकर सजा सकते हैं। इसे आप तवा रोटी, नान या चावल के साथ परोस सकते हैं।

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