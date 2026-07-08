सर्दियों में मौसम में कई लोगों की एड़ियां फट जाती हैं, लेकिन गर्मी या बारिश समेत पूरे साल एड़ियां बार-बार फटती रहती हैं, तो आपको सचेत होने की जरूरत है। हर बार एड़ियां फटने की वजह सिर्फ मौसम नहीं होता है। कई बार रोजमर्रा की कुछ आदतें, त्वचा की देखभाल में कमी या कुछ स्वास्थ्य समस्याएं भी इसके लिए जिम्मेदार हो सकती हैं। ऐसे में आइए जानते हैं कि बार-बार एड़ियां फटने के पीछे कौन-सी वजहें हो सकती हैं। यहां हम आपको ऐसी ही 7 वजहों के बारे में बताने जा रहे हैं जो आपकी एड़ियों के फटने के लिए जिम्मेदार हो सकती हैं।

त्वचा का बहुत ज्यादा रूखा होना

एड़ियों की त्वचा में शरीर के बाकी हिस्सों की तुलना में ऑयल ग्लैंड्स (तेल बनाने वाली ग्रंथियां) नहीं होती हैं। इसलिए यहां की त्वचा जल्दी सूख सकती है। जब नमी कम हो जाती है, तो त्वचा सख्त होकर फटने लगती है।

लंबे समय तक खड़े रहना

अगर आपका काम लंबे समय तक खड़े रहने का है, तो एड़ियों पर लगातार दबाव पड़ता है। इससे त्वचा फैलती है। ऐसा होने से समय के साथ उसमें दरारें पड़ सकती हैं।

नंगे पैर या खुली चप्पल पहनना

घर में या बाहर लंबे समय तक नंगे पैर चलने या खुली चप्पल पहनने से एड़ियां धूल, गंदगी और सूखी हवा के संपर्क में रहती हैं। इससे त्वचा तेजी से रूखी हो सकती है।

बहुत गर्म पानी से नहाना

गर्म पानी त्वचा के प्राकृतिक तेल को कम कर सकता है। अगर आप रोज बहुत गर्म पानी से नहाते हैं, तो एड़ियां ज्यादा सूखी और फटी हुई महसूस हो सकती हैं।

पैरों की नियमित देखभाल न करना

चेहरे की तरह पैरों को भी रोजाना देखभाल की जरूरत होती है। अगर आप मॉइस्चराइजर नहीं लगाते हैं या मृत त्वचा (Dead Skin) को समय-समय पर नहीं हटाते हैं तो एड़ियां फट सकती हैं।

कुछ स्वास्थ्य समस्याएं

कुछ लोगों में बार-बार एड़ियां फटना डायबिटीज, थायरॉयड की समस्या, एक्जिमा या सोरायसिस जैसी स्थितियों से भी जुड़ा हो सकता है। अगर एड़ियों के साथ दर्द, सूजन, खून या संक्रमण भी हो, तो डॉक्टर से सलाह लेना जरूरी है।

उम्र बढ़ना

उम्र बढ़ने के साथ त्वचा की नमी और लचीलापन (Elasticity) कम होने लगता है। यही वजह है कि बढ़ती उम्र में कई लोगों को फटी एड़ियों की समस्या ज्यादा होती है।

एड़ियों को फटने से कैसे बचाएं?

रोज नहाने के बाद पैरों पर मॉइस्चराइज़र लगाएं।

पर्याप्त पानी पिएं ताकि शरीर हाइड्रेट रहे।

आरामदायक और बंद एड़ी वाले फुटवियर पहनें।

बहुत गर्म पानी से पैर धोने से बचें।

सप्ताह में 1–2 बार हल्के एक्सफोलिएशन से मृत त्वचा हटाएं।

अगर समस्या बार-बार हो रही है या गहरी दरारें बन रही हैं, तो त्वचा विशेषज्ञ से सलाह लें।

एक अलग और उपयोगी बॉक्स जोड़ सकती हैं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी के उद्देश्य से तैयार किया गया है। यदि एड़ियों में गहरी दरारें, खून आना, तेज दर्द, सूजन, पस या संक्रमण के लक्षण दिखाई दें, या आपको डायबिटीज, थायरॉयड, एक्जिमा या अन्य कोई स्वास्थ्य समस्या है, तो घरेलू उपाय अपनाने से पहले त्वचा विशेषज्ञ या योग्य स्वास्थ्य विशेषज्ञ से सलाह अवश्य लें।