Cotton Saree Designs: शिक्षक बच्चों के भविष्य को बनाने के लिए दिन-रात मेहनत करते हैं। यही वजह है कि हर साल 5 सितंबर को शिक्षक दिवस (टीचर्स डे) मनाया जाता है। यह सिर्फ उनकी मेहनत को सराहने का नहीं बल्कि उनके प्रति प्यार, सम्मान और यादों को बनाने का भी दिन है। इस दिन को स्पेशल बनाने के लिए स्कूलों और कॉलेजों में तरह-तरह के सांस्कृतिक कार्यक्रम होते हैं। ऐसे में साड़ी टीचर्स के लिए बेहतरीन विकल्प हो सकती हैं। जो सिंपल, एलिगेंट, स्टाइलिश और अट्रैक्टिव लुक दे सकती हैं।

अगर आप टीचर्स डे पर आउटफिट तलाश रही हैं, तो कॉटन साड़ी अच्छा विकल्प हो सकती है। यह आरामदायक होने के साथ-साथ पहनने में भी आसान होती हैं। इनके कुछ डिजाइन यहां दिए गए हैं जिनसे आप आइडिया ले सकती हैं।

ब्लॉक प्रिंट कॉटन साड़ी

स्कूल में टीचर्स डे (शिक्षक दिवस) पर सिंपल और एलिगेंट लुक के लिए ब्लू कलर की ब्लॉक प्रिंट कॉटन साड़ी को चुन सकती हैं। इस तरह की साड़ी काफी आकर्षक लुक दे सकती है, जिसे आप ब्लैक या व्हाइट ब्लाउज के साथ कैरी कर सकती हैं। साथ में ऑक्सीडाइज्ड झुमके, चूड़ियां और नेकलेस को पेयर करें। फुटवियर के लिए कोल्हापुरी चप्पल या ब्लॉक हील्स को चुन सकती हैं। टीचर्स डे के अलावा आप इसे नॉर्मल दिनों में भी आसानी से कैरी कर सकती हैं।

बॉर्डर कॉटन साड़ी

टीचर्स डे पर बॉर्डर डिजाइन वाली कॉटन साड़ी अट्रैक्टिव और एलिगेंट लुक दे सकती हैं। इस तरह की साड़ी के साथ बॉर्डर से मैचिंग ब्लाउज पेयर कर सकती हैं। इसके साथ लाइटवेट गोल्ड ज्वेलरी को पेयर किया जा सकता है। ज्वेलरी को मिनिमल रखें और मेकअप लाइट करें।

ब्राउन कॉटन साड़ी

ब्राउन कलर थोड़ा यूनिक लुक दे सकता है। इस कलर की साड़ी को टीचर्स डे के लिए कैरी किया जा सकता है। ब्राउन और व्हाइट कलर के शेड वाली डिजाइन आकर्षक लुक दे सकती है। इसके साथ बॉट नेक ब्लाउज डिजाइन, वॉच, चूड़ियां और साथ में लेदर का पर्स कैरी करें। बालों को हल्का वेवी लुक दें और हेयर स्टाइल को ओपन रखें।

फ्लोरल कॉटन साड़ी

फ्लोरल साड़ी डिजाइन मन को खुश कर देती हैं। इन्हें पहनते ही चेहरे पर अलग रौनक छा जाती है। इसे आप टीचर्स डे लुक के लिए पेयर कर सकती हैं। फूलों के डिजाइन वाली पीले, मस्टर्ड ग्रीन या पेस्टल कलर की साड़ी अच्छा लुक दे सकती हैं। इसके साथ आप ऑक्सीडाइज्ड नेकलेस पेयर कर सकती हैं। लुक को पूरा करने के लिए हाथों में कंगन और पैरों में हील्स पहनें। स्कूल में पढ़ाने के लिए इस तरह की साड़ी को कलेक्शन में शामिल किया जा सकता है।

पिंक हैंडलूम कॉटन साड़ी

पिंक कलर की हैंडलूम कॉटन साड़ी को टीचर्स डे के मौके पर कैरी किया जा सकता है। इस तरह की साड़ी काफी अट्रैक्टिव और यूनिक लुक दे सकती है। पिंक के अलग-अलग शेड्स आते हैं, जिन्हें आप अपनी पसंद के अनुसार चुन सकती हैं। इसके साथ पर्ल डिजाइन की ज्वेलरी चुन सकती हैं। ज्वेलरी के साथ-साथ मेकअप को भी लाइट रखें। हाथ में वॉच और ब्रेसलेट के अलावा सिर्फ कानों में झुमकों को कैरी करें। इसके साथ आप फुल स्लीव्स ब्लाउज भी स्टाइल कर सकती हैं।