गर्मी के मौसम में लोग कॉटन के कपड़े ज्यादा पहनना पसंद करते हैं। इसमें मुलायम बनावट, पसीने सोखने और हवा पार होने की क्षमता होती है, जिसके चलते ये काफी आरामदायक होता है। गर्मियों में कॉटन फैब्रिक को सबसे बेहतर और त्वचा के अनुकूल कपड़ों में गिना जाता है। लेकिन कॉटन के कपड़ों को अगर बार-बार धोते हैं तो इसका रंग फीका पड़ सकता है। दरअसल, धुलाई के दौरान पानी, डिटर्जेंट, धूप और कपड़ों के आपसी घर्षण का असर कपड़े में मौजूद रंगों (डाई) पर पड़ता है। हर बार धुलने पर रंग के सूक्ष्म कण थोड़ी-थोड़ी मात्रा में निकलते रहते हैं, जिससे कपड़ों की चमक कम होने लगती है।

खासकर गहरे या चटक रंग के कॉटन के कपड़े धुलने पर उनका रंग ज्यादा निकलता है। लेकिन एक नुस्खा है जिसकी मदद से आप इस कपड़े के रंग को लॉक कर सकते हैं। आइए जानते हैं इस नुस्खा के बारे में और कॉटन के कपड़ों को धोने के तरीके के बारे में।

कॉटन के कपड़ों का रंग बचाने के लिए आपको दो चीजों की जरूरत पड़ती है, जो पहले से ही आपके किचन में उपलब्ध होगी। दरअसल, हम बात कर रहे हैं फिटकरी और नमक की, इन दोनों की मदद से कॉटन के कपड़ों के रंग को लंबे समय तक बनाए रखने में मदद मिल सकती है। ये कॉन्बिनेशन पहली ही बार में कपड़े के अतिरिक्त रंग को बाहर निकाल देता है और बाकी रंगों को फैब्रिक में बेहतर तरीके से स्थिर रखने में मदद कर सकता है।

इस्तेमाल करने का तरीका

सबसे पहले एक बाल्टी में साफ पानी डाल कर उसमें फिटकरी को कूटकर उसका एक मुट्ठी दरदरा पाउडर बना लें और उसे पानी में डाल दें। फिटकरी पाउडर से दोगुनी मात्रा में नमक लेकर उस पानी में मिला दें। इसके बाद पानी को अच्छी तरह चलाते हुए फिटकरी को उसमें अच्छी तरह घोल दें।

जब फिटकरी पूरी तरह पानी में घुल जाए तो कॉटन के जितने भी नए या रंग छोड़ने वाले कपड़े हैं, उन्हें पानी में डुबो करीब 2 घंटे के लिए छोड़ दें। इसके बाद सारे कपड़े को बाहर निकाल कर अच्छे से निचोड़ लें। फिर इन्हें साफ पानी में एक बार फिर से अच्छी तरह धो लें। इससे बची हुई फिटकरी और नमक का असर पूरी तरह खत्म हो जाता है। इससे अतिरिक्त कच्चा रंग पानी में निकल जाता है और कपड़ों का वास्तविक रंग पूरी तरह लॉक हो जाता है।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। अलग-अलग फैब्रिक, रंग और कपड़ों की गुणवत्ता के अनुसार परिणाम भिन्न हो सकते हैं। किसी भी उपाय को अपनाने से पहले कपड़े के एक छोटे हिस्से पर टेस्ट जरूर कर लें।

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