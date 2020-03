22 मार्च को पीएम नरेंद्र मोदी के निर्देशानुसार कराए गए कर्फ्यू में हर आम और खास ने अपना योगदान दिया। दिन भर सभी ने घरों में अपने-अपने अंदाज से मनोरंजन किया और शाम के 5 बजते ही बालकॉनी के दरवाजों से जोर-जोर की मधुर आवाजें आईं। किसी ने घंटी बजाई तो कोई ताली और मजींरा बजाते नजर आया। किसी ने चम्मच से थाली बजाई तो कोई करताल बजाते दिखाई दिया। योगी आदित्यनाथ ने भी जोर-जोर से घंटा पीटा तो वहीं बीजेपी के तमाम नेता तलियां बजाते दिखे। मोदी की इस मुहिम में आम जनता से लेकर सेलेब्स भी पीछे नहीं हटे। यहां तक देश के सबसे अमीर बिजनेसमैन मुकेश अंबानी भी अपने शाही बंगले की छप पर घंटा बजाते दिखाई दिए।

जी हां, जनता कर्फ्यू के दिन रविवार की शाम पांच बजे रिलांयस इंडस्ट्रीज लिमिटेड के चेयरमेन और मैनेजिंग डायरेक्टर मुकेश अंबानी ने भी घंटी बजाकर कोरोना के खिलाफ लगातार लड़ रहे डॉक्टर और अन्य लोगों का धन्यवाद किया। उन्होंने कोरोना से लड़ रहे योद्धाओं को किया सलाम। अंबानी समंदर किनारे बने अपने घर ‘एंटीलिया’ की छत पर सफेद कुर्ता पजामे में 5 मिनट तक घंटा बजाते दिखे। लोगों ने उनके अंदाज को भी सराहा। बता दें कि कोरोना के खिलाफ लड़ाई में देशभर के लोगों के साथ दिग्गज हस्तियों ने भी एकजुटता दिखाई और इस लड़ाई में अहम भूमिका निभा रहे मेडिकल टीमों और पुलिस की हौंसला अफजाई की।

वहीं पीएम मोदी ने भी ‘जनता कर्फ्यू’ को प्रोत्साहित करने वालों के प्रति आभार जताया और कहा कि जनता कर्फ्यू को लेकर हर कोई अपनी-अपनी तरह से योगदान देने में जुटा है, लोगों का समर्थन जोरदार है और लोगों की सतर्कता एवं सावधानी से लाखों लोगों को मदद मिल सकती है। मोदी ने ट्विटर पर गीतकार प्रसून जोशी, गायिका मालिनी अवस्थी, लोक गायक प्रीतम भरतवाण, आर्थिक क्षेत्र से जुड़े विशेषज्ञ मोहनदास पई एक्टर आमिर खान, दीपिका पादुकोण सहित कुछ लोगों को टैग किया और उनके योगदान की सराहना की।

Sh Mukesh Ambani joins nation to show gratitude to the Corona warriors #Janatacurfew #IndiaFightsCorona

PS:- Antilia ki terrace dekh lo pic.twitter.com/zcqUo1lhNN

— Sanyam Jain (@modivanibharat) March 22, 2020