तेज आंच पर सब्जी बनाने या पूरी तलने के वजह से कई बार कड़ाही इतनी काली हो जाती है कि घिस-घिसकर हाथ दुख जाते हैं लेकिन यह साफ नहीं होती है। कभी अंदर जली कड़ाही तो कभी गैस की लौ ज्यादा होने से नीचे जमी कालिख को हटाना बेहद मुश्किल हो जाता है। घर में अक्सर महिलाएं ऐसी परेशानी से दो-चार होती रहती हैं।

कभी सब्जी जलने से कड़ाही के अंदर परत जम जाती है, तो कभी गैस की तेज लौ से बाहर का तला धीरे-धीरे काला पड़ जाता है। ऐसे में घंटों स्क्रबर लेकर रगड़ने की जरूरत नहीं है। यहां हम आपको दोनों तरह की गंदगी साफ करने के आसान तरीके बता रहे हैं, ताकि कड़ाही को साफ करने में आपकी मेहनत भी कम लगे और सफाई भी ठीक से हो जाए।

अंदर से जली कड़ाही के लिए

तरीका 1: बर्तन धोने वाला लिक्विड

अब आप सोचेंगे इसे तो हम इस्तेमाल करते हैं लेकिन कड़ाही साफ नहीं होती है। तो इसका सही तरीका अब जान लीजिए। सबसे पहले जली हुई कड़ाही में इतना पानी डालें कि जली परत पूरी तरह डूब जाए। फिर इसमें थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड डालें। इसके बाद धीमी आंच पर करीब 10-15 मिनट गर्म होने दें। फिर गैस बंद करके पानी थोड़ा ठंडा होने दें। अब आपको करना ये है कि लकड़ी या सिलिकॉन के स्पैटुला से नीचे की नरम हुई परत को धीरे-धीरे हटाएं। लास्ट में स्क्रबर से साफ कर लें।

तरीका 2: बेकिंग सोडा से करें साफ

घरों में बेकिंग सोडा तो रखा ही रहता है। इससे बहुत ज्यादा जली परत को हटाने में मदद मिल सकती है। इसके लिए कड़ाही में पानी और 1-2 चम्मच बेकिंग सोडा डालकर कुछ देर गर्म करें। फिर इसे ठंडा होने दें। इसके बाद जली परत को धीरे से निकालें। जरूरत हो तो यही प्रोसेस दोबारा करें।

तरीका 3: सिरका का करें सावधानी से इस्तेमाल

यह तरीका सभी बर्तनों के लिए नहीं है। स्टेनलेस स्टील जैसे बर्तन में पानी और थोड़ी मात्रा में सफेद सिरका डालकर कुछ मिनट गर्म किया जा सकता है। इससे जमी हुई परत ढीली पड़ सकती है। इसके बाद बर्तन को अच्छी तरह धो लें।

गैस की लौ से काला हुआ कड़ाही का बाहरी तला

यहां सिर्फ पानी में भिगोने से काम नहीं चलेगा, क्योंकि नीचे अक्सर कालिख के साथ तेल और चिकनाई भी जम जाती है। इसको साफ करने के लिए यहां कुछ खास तरीके बताए गए हैं।

तरीका 1: बेकिंग सोडा और बर्तन धोने वाला लिक्विड

सबसे पहले आपको करना यह है कि कड़ाही का बाहरी तला सूखा रखें। फिर उस पर बेकिंग सोडा छिड़कें। इसके बाद थोड़ा सा बर्तन धोने वाला लिक्विड डालकर गाढ़ा लेप जैसा बना लें। फिर इसे करीब 15-20 मिनट लगा रहने दें। अब आपको पुराना टूथब्रश या नायलॉन स्क्रबर लेना है। उससे इसे रगड़ें।पानी से धोकर अच्छी तरह सुखा लें।

तरीका 2: बहुत पुरानी चिकनाई के लिए गर्म पानी

अगर तले पर कालिख के साथ मोटी चिकनाई भी है तो पहले बर्तन को गर्म पानी और बर्तन धोने वाले लिक्विड से साफ करें। इससे तेल की परत हटने लगेगी। उसके बाद बेकिंग सोडा वाला लेप लगाना ज्यादा असरदार रहेगा।