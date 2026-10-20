Weight Loss Tips: आजकल बढ़ा हुआ वजन न जाने कितने लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है। हर कोई अपने-अपने तरीके से वजन कम करने या उसे कंट्रोल में लाने की कोशिश में जुटा रहता है। लेकिन क्या आपको पता है वजन घटाने के लिए जरूरी नहीं कि आप रोज जिम जाएं या पार्क में दौड़ने के लिए घंटों निकालें। घर में रहकर भी आप ऐसी कई एक्सरसाइज कर सकते हैं, जिनके लिए न तो किसी खास मशीन की जरूरत होती है और न ही ज्यादा जगह की। ऐसी ही एक एक्सरसाइज इन दिनों चर्चा में है, जिसमें एक व्यक्ति ने घर पर एक ही जगह खड़े होकर दौड़ने की मदद से चार महीने में 40 किलो वजन कम करने का दावा किया है।

इस व्यक्ति के मुताबिक, वह रोज करीब एक से डेढ़ घंटे तक एक ही जगह पर दौड़ता था। उसकी इस वेट लॉस जर्नी ने लोगों का ध्यान खींचा है। लेकिन क्या सच में एक जगह खड़े होकर दौड़ने से इतना वजन कम किया जा सकता है? क्या यह तरीका हर किसी के लिए सुरक्षित है और इसे करने से शरीर को क्या फायदे मिल सकते हैं? इन सवालों को समझने के लिए इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने कंसल्टेंट डाइटिशियन और फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल से बात की। आइए जानें इसके बारे में एक्सपर्ट की क्या राय है।

क्या है एक जगह खड़े होकर दौड़ने वाली एक्सरसाइज?

इस एक्सरसाइज को स्टेशनरी रनिंग या जॉगिंग इन प्लेस कहा जाता है। इसमें आपको किसी जगह आगे बढ़े बिना दौड़ने की तरह पैरों को बारी-बारी से उठाना होता है। आप इसे घर के किसी खाली हिस्से में भी कर सकते हैं। इसके लिए ट्रेडमिल, पार्क या जिम की जरूरत नहीं होती।

इस एक्सरसाइज की खासियत यह है कि इसे अपनी क्षमता के हिसाब से धीमी या तेज गति से किया जा सकता है। शुरुआत में हल्की गति से करने के बाद धीरे-धीरे इसका टाइम और गति बढ़ाई जा सकती है। हालांकि, शुरुआत से ही लंबे समय तक दौड़ना जरूरी नहीं है।

क्या एक जगह दौड़ने से वजन कम हो सकता है?

फिटनेस एक्सपर्ट गरिमा गोयल के मुताबिक, एक जगह खड़े होकर दौड़ना दिल की धड़कन बढ़ाने और शरीर की शारीरिक गतिविधि बढ़ाने का आसान तरीका हो सकता है। इससे शरीर की ऊर्जा खर्च होती है, इससे वजन घटाने में मदद मिल सकती है।

लेकिन सिर्फ इस एक्सरसाइज को करने से वजन कम होने की गारंटी नहीं है। वजन घटाने में खानपान की भी अहम भूमिका होती है। जब शरीर को भोजन से मिलने वाली ऊर्जा की तुलना में ज्यादा ऊर्जा खर्च होती है, तो समय के साथ वजन कम हो सकता है। इसके लिए संतुलित डाइट और नियमित शारीरिक गतिविधि के बीच तालमेल जरूरी है।

चार महीने में 40 किलो वजन कम करना कितना संभव है?

चार महीने में 40 किलो वजन कम करना बहुत तेज गति से वजन घटने का उदाहरण है। इसे सामान्य लक्ष्य मानकर अपनाना सही नहीं होगा। गरिमा गोयल के अनुसार, किसी व्यक्ति का वजन कितनी तेजी से कम हो सकता है, यह उसके शुरुआती वजन, स्वास्थ्य की स्थिति, खानपान, शारीरिक गतिविधि और दूसरे कारकों पर निर्भर करता है।

जिन लोगों का शुरुआती वजन काफी ज्यादा होता है, उनमें शुरुआत में वजन घटने की गति उन लोगों से अलग हो सकती है, जिन्हें कुछ ही किलो वजन कम करना है। किसी व्यक्ति के चार महीने में 40 किलो वजन कम करने के दावे को हर किसी के लिए सही या सुरक्षित मानना ठीक नहीं है। इतनी तेजी से वजन घटाने की कोशिश करने के बजाय डॉक्टर या योग्य डाइटिशियन की सलाह से लक्ष्य तय करना बेहतर है।

क्या रोज एक घंटे तक एक जगह दौड़ना सही है?

स्टेशनरी रनिंग का फायदा तभी मिल सकता है, जब आप इसे अपनी शारीरिक क्षमता के अनुसार करें। शुरुआत में ही एक घंटे या डेढ़ घंटे तक दौड़ने की कोशिश करने से थकान, मांसपेशियों में दर्द या जोड़ों पर जरूरत से ज्यादा दबाव पड़ सकता है, खासकर तब जब आप लंबे समय से सक्रिय नहीं रहे हों।

अगर आप पहली बार यह एक्सरसाइज कर रहे हैं, तो कम समय से शुरुआत करें। शरीर को इसकी आदत पड़ने पर धीरे-धीरे समय और गति बढ़ाएं। सही जूते पहनना, पर्याप्त जगह रखना और एक्सरसाइज से पहले हल्का वार्म-अप करना भी उपयोगी है।

अगर आपको पहले से कोई स्वास्थ्य समस्या है, जोड़ों में दर्द रहता है या एक्सरसाइज के दौरान चक्कर, सीने में दर्द या असामान्य सांस फूलने जैसी परेशानी होती है, तो इसे नजरअंदाज न करें। जरूरत पड़ने पर डॉक्टर से सलाह लें।

वजन घटाने के लिए सिर्फ कार्डियो करना काफी नहीं

स्टेशनरी रनिंग जैसी कार्डियो एक्सरसाइज शरीर की सक्रियता बढ़ाने में मदद कर सकती हैं, लेकिन लंबे समय तक वजन घटाने और शरीर को मजबूत बनाए रखने के लिए दूसरी बातों पर भी ध्यान देना जरूरी है।

स्ट्रेंथ ट्रेनिंग को भी दें जगह

वजन घटाने के दौरान शरीर की मांसपेशियों और ताकत को बनाए रखना जरूरी है। इसके लिए अपनी क्षमता के अनुसार स्क्वैट्स, हल्की वेट ट्रेनिंग या दूसरी स्ट्रेंथ एक्सरसाइज शामिल की जा सकती हैं।

डाइट में पर्याप्त प्रोटीन लें

वजन कम करने के दौरान पर्याप्त प्रोटीन लेना मसल्स बनाए रखने में मदद कर सकता है। दाल, दूध-दही, पनीर, अंडे और अन्य प्रोटीन स्रोतों को अपनी जरूरत और खानपान की पसंद के अनुसार डाइट में शामिल किया जा सकता है।

बहुत कम खाने के बजाय संतुलित डाइट चुनें

तेजी से वजन घटाने के लिए खाना बहुत कम कर देना सही तरीका नहीं है। शरीर को पर्याप्त पोषण मिलना जरूरी है। सब्जियां, फल, साबुत अनाज और प्रोटीन वाले खाद्य पदार्थों के साथ संतुलित भोजन करें। कैलोरी में कमी कितनी होनी चाहिए, यह आपकी अपने शरीर की जरूरतों पर निर्भर करता है।

ऐसी एक्सरसाइज चुनें जिसे नियमित कर सकें

हर व्यक्ति के लिए एक ही एक्सरसाइज सबसे अच्छी हो, यह जरूरी नहीं है। कुछ लोगों को तेज चलना पसंद होता है, तो कुछ साइकिल चलाना या घर पर ही एक्सरसाइज करना पसंद करते हैं। ऐसी एक्टिविटी ज्यादा उपयोगी है, जिसे आप नियमित रूप से कर सकें और धीरे-धीरे अपनी क्षमता बढ़ा सकें।

वजन घटाने के लिए क्या याद रखें?

एक जगह खड़े होकर दौड़ना घर पर की जाने वाली आसान कार्डियो एक्सरसाइज हो सकती है। इससे शरीर की गतिविधि बढ़ती है और वजन घटाने की प्रक्रिया में मदद मिल सकती है। लेकिन चार महीने में 40 किलो वजन कम करने का दावा हर व्यक्ति के लिए सुरक्षित नहीं है।