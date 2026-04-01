कॉफी पीने के तो बहुत सारे लोग शौकीन होते हैं, लेकिन आप उससे चेहरे पर चमक भी ला सकते हैं। गर्मियों में टैनिंग होना बेहद आम प्रॉब्लम है। इसे हटाने के लिए आप कॉफी में कुछ चीजें मिलाकर होममेड स्क्रब तैयार कर सकते हैं। कॉफी में एंटीऑक्सीडेंट गुण होते हैं। यह स्किन स्किन को नुकसान पहुंचाने वाले फ्री रेडिकल्स को रोकने में मदद करते हैं। इसके साथ ही इसमें एंटी-इंफ्लेमेटरी गुण भी होते हैं।

जो स्किन की रेडनेस को दूर करने में हेल्प करते हैं। इतना ही नहीं स्किन की डेड स्किन को हटाने में भी इससे मदद मिलती है। इसकी दानेदार बनावट प्राकृतिक एक्सफोलिएंट की तरह काम करती है। एक्सफोलिएशन और एंटी-इंफ्लेमेटरी गुणों का यह संयोजन कॉफी को सन टैन से निपटने के लिए प्राकृतिक तरीका है। बस एक बात का ख्याल रखें। चेहरे पर इसका इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूरत करें। ताकि किसी भी प्रकार की एलर्जी या स्किन प्रॉब्लम से बचा जा सके।

कॉफ़ी और नींबू के रस का स्क्रब

नींबू के रस में विटामिन सी और साइट्रिक एसिड होता है। इससे आपको टैन को कम करने में मदद मिल सकती है। यह थोड़ा अम्लीय होता है इसलिए चेहरे पर इस्तेमाल करने से पहले पैच टेस्ट जरूर करें।

बनाने के लिए इन चीजों की पड़ेगी जरूरत

2 बड़े चम्मच कॉफ़ी ग्राउंड

1 बड़ा चम्मच नींबू का रस

कैसे बनाएं कॉफ़ी और नींबू के रस का स्क्रब?

सबसे पहले कॉफ़ी ग्राउंड और नींबू के रस को एक कटोरे में मिलाएं। इसके बाद तैयार मिश्रण को प्रभावित एरिया में लगाएं। यानी जहां आपको टैनिंग की दिक्कत है वहां स्किन पर लगाएं। इसके बाद 5-10 मिनट तक गोलाकार गति में धीरे-धीरे मालिश करें। हाथों का हल्का रखें। फिर इसे और 10 मिनट तक लगा रहने दें। इसके बाद नॉर्मल पानी से धो लें।

कॉफी और चीनी से बनाएं स्क्रब

टैन दूर करने के लिए आप कॉफी, चीनी और नारियल के तेल से भी स्क्रब बना सकती हैं। इसे बनाने के लिए सभी चीजों को मिलाकर स्क्रब तैयार करें। फिर पेस्ट में आप थोड़ा सा पानी मिलाएं। इसके बाद कॉफी के स्क्रब से कुछ देर के लिए स्किन की मसाज करें। सूखने के बाद चेहरे को ठंडे पानी से धो लें।

Disclaimer: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। यह जानकारी पेशेवर सलाह का विकल्प नहीं है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए एक्सपर्ट से जरूर परामर्श करें।