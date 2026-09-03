नारियल पानी के सेवन सेहत के लिए फायदेमंद माना जाता है। नारियल पानी में पोटैशियम, सोडियम, मैग्नीशियम और कैल्शियम जैसे इलेक्ट्रोलाइट्स पाए जाते हैं। लेकिन नारियल सिर्फ पानी तक सीमित नहीं है। इसके दूध और मलाई का भी इस्तेमाल स्वादिष्ट व्यंजन बनाने के साथ-साथ त्वचा की देखभाल में किया जाता है। खासकर रूखी, बेजान और ऑयली त्वचा में प्रभावी ढंग से काम कर सकता है। आइए जानते हैं किस तरह इस्तेमाल करना चाहिए।

क्यों फायदेमंद है

नारियल के दूध में फैट और कुछ पोषक तत्व पाए जाते हैं, जो त्वचा को मुलायम बनाने में मदद कर सकते हैं। इससे त्वचा को नमी मिल सकती है, जिससे रूखेपन की समस्या को कम करने में मदद मिल सकती है। हालांकि, अगर आपकी त्वचा ऑयली या मुंहासे वाली है, तो पूरे चेहरे पर मोटी परत लगाने के बजाय थोड़ी मात्रा और कम समय के लिए इस्तेमाल करना बेहतर माना जाता है।

नारियल की वमलाई के लाभ

नारियल की मलाई दूध की तुलना में ज्यादा गाढ़ी और फैटी होती है। इसलिए यह बहुत ज्यादा रूखी त्वचा पर एमोलिएंट की तरह काम कर सकती है, यानी त्वचा को मुलायम और चिकना महसूस कराने में मदद कर सकती है।

नारियल का दूध चेहरे पर कैसे लगाएं

सबसे पहले चेहरे को किसी हल्के फेस वॉश से साफ कर लें। अब नारियल के दूध की थोड़ी मात्रा चेहरे पर लगाएं और करीब 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें। फिर त्वचा के अनुसार हल्का मॉइस्चराइजर लगा लें। नारियल दूध को सप्ताह में 1-2 बार इस्तेमाल किया जा सकता है।

त्वचा पर नारियल की मलाई कैसे लगाएं

रूखी त्वचा वाले हिस्सों पर थोड़ी मात्रा में नारियल की मलाई हल्के हाथों से लगाएं। इसे करीब 10 मिनट तक रखने के बाद धो लें। अगर त्वचा बहुत ऑयली है, तो इसे पूरे चेहरे पर लगाने के बजाए सिर्फ गालों या अन्य रूखे हिस्सों पर लगाएं।

इसके अलावा आप नारियल को दही और शहद के साथ मिलाकर भी चेहरे पर लगा सकते हैं। इसके लिए एक कटोरी में नारियल की मलाई लें और उसमें दही और शहद डालकर अच्छी तरह मिलकार मिश्रण तैयार कर लें। इस पेस्ट की चेहरे पर पतली परत लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद पानी से साफ कर लें। जरूरत पड़ने पर चेहरे पर मॉइस्चराइजर लगा लें।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। चेहरे पर किसी भी घरेलू नुस्खे को अपनाने से पहले अपने डॉक्टर या त्वचा विशेषज्ञ से सलाह जरूर ले लें। ध्यान रहे नारियल का दूध और मलाई हमेशा ताजा ही इस्तेमाल करें। इसके साथ ही अगर इन्हें लगाने पर चेहरे पर जलन, लालिमा, खुजली या अन्य कोई समस्या होती है तो त्वचा को तुरंत साफ पानी से धो लें।

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