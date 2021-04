उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ अपने गर्म तेवर के लिए जाने जाते हैं। वह अक्सर विपक्षी नेताओं पर हमलावर नजर आते हैं। अब उनका एक वीडियो सामने आया है, जिसमें वह कथित तौर पर समाचार एजेंसी ANI के कैमरामैन को अपशब्द कहते नजर आ रहे हैं। यह वीडियो पूर्व आईएएस अधिकारी सूर्य प्रताप सिंह ने साझा किया है। वीडियो में दिख रहा है कि यूपी सीएम किसी मुद्दे पर एएनआई को बाइट दे रहे हैं।

इसी दौरान कैमरा हिल जाता है, जिस पर वह ख़फ़ा हो जाते हैं और कथित तौर पर कैमरामैन को अपशब्द कहने लगते हैं। इस वीडियो को शेयर करते हुए पूर्व आईएएस सूर्य प्रताप सिंह ने लिखा, ‘ये है मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का असली चेहरा। ANI के कैमरामैन को ज़रा सी आवाज पर ‘चूतिया कहीं के’ कह कर संबोधित कर रहे हैं। खैर ANI के साथ यही होना चाहिए, देश की सबसे बड़ी एजेंसी जब सरकारी प्रवक्ता से भी बदतर चाटुकारिता करने लगे तब यह होना लाज़मी है। संत की भाषा सुनिए..।’ उन्होंने तंज कसते हुए एक और ट्वीट किया और लिखा, ‘आज लोकभवन में बैठे कलहकार ट्रेंड करवाएंगे-#मृदुभाषी_योगीजी।

Video byte of UP CM Yogi Adityanath on Covid vaccination

(Editors note: Earlier issued Live Sound byte is retracted) pic.twitter.com/td9qQHSnrX

