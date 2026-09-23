दिनभर घर से बाहर रहने के दौरान धूल और प्रदूषण के छोटे कण त्वचा की सतह पर चिपक जाते हैं। इसके अलावा पसीना और त्वचा का प्राकृतिक तेल भी इन कणों के चेहरे पर जमा होने में मदद करते हैं। इससे चेहरा चिपचिपा, बेजान और गंदा नजर आ सकता है। इससे चेहरे की चमक भी कम हो सकती है। ऐसे में लोग चेहरे की सफाई के लिए फेस क्लींजर का इस्तेमाल करते हैं। बाजार में कई तरह के फेस क्लींजर मिलते हैं, लेकिन अगर आप प्राकृतिक रूप से चेहरे की सफाई करना चाहते हैं, तो घर पर ही कुछ चीजों की मदद से आसानी से फेस क्लींजर बना सकते हैं।

1- दूध और शहद

आप घर पर दूध और शहद की मदद से भी फेस क्लींजर बना सकते हैं। दूध में मौजूद लैक्टिक एसिड त्वचा की सतह से गंदगी और मृत कोशिकाओं को हटाने में मदद कर सकता है, जबकि शहद त्वचा को नमी देने में मदद करता है। आइए जानते हैं इसे कैसे बनाएं:

बनाने और लगाने का तरीका

1 बड़ा चम्मच कच्चा दूध में 1 छोटा चम्मच शहद मिलाकर अच्छी तरह मिश्रण तैयार कर लें। इसे लगाने से पहले चेहरे को पानी से हल्का गीला कर लें। इसके बाद मिश्रण को उंगलियों की मदद से चेहरे पर लगाकर करीब 1-2 मिनट बहुत हल्के हाथों से मसाज करें। फिर सामान्य या हल्के गुनगुने पानी से चेहरा धो लें।

ओट्स से बनाएं माइल्ड फेस क्लींजर

ओट्स सिर्फ खाने में नहीं बल्कि चेहरे की हल्की सफाई में भी काफी उपयोगी साबित हो सकता है। चेहरे की गंदगी को साफ करने के लिए ओट्स को दही में मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है।

बनाने का तरीका

1 बड़ा चम्मच ओट्स को बारीक पीसकर पाउडर तैयार कर लें। इसमें पानी या सादा दही मिलाकर पतला पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को चेहरे पर अच्छी तरह लगाकर 30-60 सेकंड तक हल्के हाथों से फैलाएं। इसके बाद पानी से अच्छी तरह धो लें।

2- एलोवेरा जेल से करें सफाई

दिनभर बाहर रहने के दौरान चेहरे पर जमी धूल और प्रदूषण के कण को साफ करने के लिए एलोवेरा जेल का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह चेहरे को साफ कर हाइड्रेट रखने में भी मदद कर सकता है।

एलोवेरा फेस क्लींजर बनाने का तरीका

सबसे पहले चेहरे को हल्के पानी से गीला कर लें। अब थोड़ा एलोवेरा जेल लेकर चेहरे पर अच्छी तरह फैला दें। इसे 30-40 सेकंड हल्के हाथों से मसाज करें। इसके बाद पानी से धो लें। अंत में त्वचा के अनुसार मॉइस्चराइजर लगा लें। इससे काफी हद तक चेहरे की गंदगी दूर हो सकती है।

ध्यान रखें ये बातें

किसी भी घरेलू मिश्रण को पहली बार पूरे चेहरे पर लगाने से पहले हाथ या कान के पीछे थोड़ी मात्रा लगाकर पैच टेस्ट कर लें।

जलन, लालिमा, खुजली या सूजन हो तो उसे इस्तेमाल न करें।

आंखों के आसपास और कटे-फटे हिस्से पर घरेलू क्लींजर न लगाएं।

डिस्क्लेमर: यह लेख सामान्य जानकारी पर आधारित है। अपनी त्वचा पर किसी भी तरह का बदलाव करने या घरेलू नुस्खा अपनाने से पहले डॉक्टर या विशेषज्ञ से सलाह जरूर लें।

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