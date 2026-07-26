अक्सर लोग फ्रिज की सफाई करते वक्त उसके अंदर और बाहर के हिस्से की सफाई अच्छे से कर देते हैं, क्योंकि इन हिस्सों को साफ करना आसान होता है। लेकिन एक हिस्सा ऐसा है जो अक्सर छूट जाता है। फ्रिज के दरवाजे पर लगी रबर सील को लोग अक्सर अनदेखा कर देते हैं। लेकिन समय के साथ इसमें नमी और गंदगी जमा होने लगती है। लगातार नमी बने रहने, खाने के छोटे-छोटे कण फंसने और समय पर सफाई न होने के कारण इस पर काले रंग की फफूंद भी जम जाती है। इससे कई बार फ्रिज के अंदर दुर्गंध भी फैलने लगती है।

रबर सील की जांच करने के लिए फ्रिज का दरवाजा खोलें और सील की सभी तहों को हल्के से उंगली से उठाकर देखें। अगर कहीं काले धब्बे, चिपचिपाहट या बदबू महसूस हो रही है, तो समझ लें कि वहां फफूंद जमनी शुरू हो गई है। हालांकि, इसे आप कुछ घरेलू नुस्खों की मदद से आसानी से साफ कर सकते हैं। आइए जानते हैं वो कौन-कौन से तरीके हैं।

1- रबिंग अल्कोहल

अगर रबर की सील के अंदर गंदगी गहराई तक जमा है, तो आप रबिंग अल्कोहल की मदद से इसकी सफाई कर सकते हैं। इसके लिए सबसे पहले किसी मुलायम कपड़े या जालीदार पैड पर थोड़ी मात्रा में अल्कोहल लगाएं और अतिरिक्त अल्कोहल को हल्का निचोड़ दें। अब इसे किसी हार्ड प्लास्टिक कार्ड के चारों ओर लपेट लें। इसे धीरे-धीरे रबर सील के छोटे गैप में चलाएं। इससे उन जगहों की गंदगी साफ करने में मदद मिल सकती है जहां हाथ या सामन्य कपड़ा आसानी से नहीं पहुंच पाता।

2- नमक, बेकिंग सोडा और सिरका

फ्रिज की रबर सील से फफूंद और गंदगी हटाने के लिए नमक, बेकिंग सोडा और सिरके का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में थोड़ा सा नमक लें और उसमें बेकिंग सोडा मिला कर ऊपर से सिरका डालकर पेस्ट तैयार कर लें। इसके बाद एक साफ कपड़े को इस पेस्ट में डुबोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न हो। अब इसे रबर सील पर लगाकर गंदगी साफ कर लें।

3- साबुन और गुनगुने पानी से करें सफाई

रबर सील को साफ करने के लिए साबुन और गुनगुने पानी का भी इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए एक कटोरी में गुनगुना पानी लें और उसमें कुछ बूंदें लिक्विड डिश सोप मिलाएं। एक मुलायम कपड़े या स्पंज को इसमें भिगोकर रबर सील को अच्छी तरह पोंछ दें। इससे धूल, तेल और हल्की गंदगी आसानी से साफ हो सकती है। ऐसे में आप इन घरेलू नुस्खों की मदद से फ्रिज की रबर सील को आसानी से साफ कर सकते हैं।



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