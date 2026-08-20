किचन में साफ-सफाई का खास ध्यान रखना बेहद जरूरी है। थोड़ी सी भी गंदगी मक्खी-मच्छर, बैक्टीरिया और फंगस के पनपने की वजह बन सकती है। इसके अलावा कई बार किचन में गंदगी के कारण बदबू भी आने लगती है। किचन की कुछ ऐसी जगहें होती हैं, जहां तेल, मसाले और भाप के बारीक कण आसानी से चिपक जाते हैं। इनमें अलमारी और कैबिनेट के हैंडल भी शामिल हैं। शुरुआत में तो गंदगी कम नजर आती है लेकिन, अगर नियमित इनकी सफाई न की जाए तो समय के साथ इन पर मोटी परत जम जाती है। इससे हैंडल चिपचिपे होने के साथ ही देखने में भी गंदे लगते हैं।

हालांकि, इन चिपचिपे हैंडल को आप घर पर ही आसानी से साफ कर सकते हैं। कुछ ऐसे देसी नुस्खे हैं जो इसकी सफाई में काम आ सकते हैं।

पहला तरीका

कैबिनेट के हैंडल पर तेल व मसालों की चिकनाई को साफ करने का सबसे आसान तरीका है गुनगुने पानी और डिशवॉश लिक्विड से सफाई। इसके लिए एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा सा डिशवॉश लिक्विड मिलाएं। अब इसमें मुलायम कपड़ा या स्पंज भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें और हैंडल को पोंछें। ज्यादा चिकनाई वाली जगह पर कपड़े को कुछ सेकंड रखकर हल्के हाथों से रगड़े। अंत में गीले कपड़े से पोंछकर सूखे कपड़े से हैंडल को सुखा दें। इससे काफी हद तक गंदगी साफ हो सकती है।

दूसरा तरीका

कैबिनेट के हैंडल पर लगे दाग अगर काफी पुराने हैं और आसानी से नहीं छूट रहे हैं तो आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। बेकिंग सोडा हल्की गंदगी और चिकनाई को हटाने में मदद कर सकता है। इसके लिए थोड़े से बेकिंग सोडा में पानी मिलाकर हल्का पेस्ट तैयार कर लें। इस पेस्ट को गंदे हिस्से पर लगाकर 3-5 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े या पुराने टूथब्रश से हल्के हाथों से साफ करें और पानी से हल्का पोंछ दें। इससे काफी हद तक गंदगी आसानी से साफ हो सकती है।

सफेद सिरका

अगर तेल और मसालों की चिकनाई काफी कठोर हो चुकी है और इस पर कोई भी नुस्खा काम नहीं कर रहा है तो सफेद सिरका से भी साफ किया जा सकता है। इसके लिए पानी में थोड़ा सा सफेद सिरका मिलाकर घोल तैयार कर लें। अब एक कपड़े की मदद से इस घोल को हैंडल पर लगाकर साफ करें। अगर गंदगी फिर भी रह जाती है तो इस प्रक्रिया को दोहरा सकते हैं। अंत में साफ और सूखे कपड़े से साफ कर दें। इससे काफी हद तक गंदगी साफ हो सकती है।

यह भी पढ़ें

तवे के पीछे वाले हिस्से का कालापन कैसे दूर करें, चमका सकते हैं ये 3 आसान नुस्खे

