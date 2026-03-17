नींबू का इस्तेमाल ड्रिंक, सलाद से लेकर अन्य कई चीजों में किया जाता है। यह न सिर्फ सेहत के फायदेमंद होता है, बल्कि इसका इस्तेमाल सफाई में भी किया जा सकता है। घर की कई छोटी-छोटी चीजों की सफाई के लिए लोग बाहर से महंगे क्लीनिंग प्रोडक्ट खरीदते हैं। लेकिन इसकी जगह नींबू काम आ सकता है। नींबू में साइट्रिक एसिड होता है जो प्राकृतिक क्लीनर के रूप में भी काम करता है। यह दाग, बदबू और कीटाणुओं तक को खत्म करने में मदद कर सकता है।

नींबू का इस्तेमाल माइक्रोवेव की सफाई से लेकर बर्तनों की चिकनाई हटाने तक किया जा सकता है। यह प्राकृतिक फ्रेशनर की तरह काम करता है, जिससे घर में आ रही बदबू को दूर करने में इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं नींबू की मदद से किन-किन चीजों की सफाई की जा सकती है।

1- कटिंग बोर्ड

कटिंग बोर्ड (चॉपिंग बोर्ड) का मुख्य रूप से इस्तेमाल फल, सब्जियों, मांस और अन्य कई खाने की चीजों को काटने के लिए किया जाता है। लंबे समय तक इस्तेमाल करने पर यह गंदा हो जाता है और इसमें ऐसे कीटाणु भी पनप सकते हैं जो दिखाई नहीं देते। ऐसे में इसे साफ करने के लिए नींबू का इस्तेमाल किया जा सकता है। इसके लिए सबसे पहले कटिंग बोर्ड पर थोड़ा सा नमक छिड़क दें। फिर नींबू को आधा काटकर उससे बोर्ड को अच्छी तरह रगड़ें। अंत में इसे साफ पानी से धो लें, इससे गंदगी और बदबू दोनों दूर हो सकती है।

2- ओवन को साफ करें

कई बार लगातार इस्तेमाल करने से ओवन गंदा हो जाता है, खासकर इसके कांच के दरवाजे पर दाग-धब्बे जमा हो जाते हैं। ऐसे में नींबू की मदद से इसे आसानी से साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक स्प्रे बोतल में पानी डालकर उसमें एक पूरा नींबू का रस मिला लें। इस मिश्रण को ओवन के कांच के दरवाजे पर स्प्रे करके 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें। इसके बाद स्पंज या कपड़े से हल्के हाथों से रगड़कर साफ कर लें। इससे दाग-धब्बे आसानी से हट सकते हैं।

3- गैस स्टोव की सफाई

खाने बनाते समय कई बार गैस स्टोव गंदा हो जाता है और उस पर चिकनाई व गंदगी की मोटी परत जम जाती है। इससे स्टील या लोहे की सतह काली भी पड़ने लगती है। ऐसे में स्टोव या स्टोवटॉप को साफ करने के लिए उस पर थोड़ा सा बेकिंग सोडा छिड़क दें। इसके बाद नींबू को आधा काटकर उससे स्टोव पर अच्छी तरह रगड़ें। रगड़ने से वहां हल्का पेस्ट बन जाएगा। इसे 5-10 मिनट के लिए ऐसे ही छोड़ दें, फिर गीले कपड़े से पोंछकर साफ कर लें। इससे जमी हुई चिकनाई और गंदगी आसानी से हट सकती है।



डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।



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