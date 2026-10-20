सनातन धर्म में मनाए जाने वाले प्रमुख त्योहारों में से एक दीवाली भी है, जो पूरे देश में बड़े ही धूमधाम से मनाई जाती है। इस दौरान लोग अपने घरों की साफ-सफाई करते हैं और लाइटों की सजावट करते हैं। सफाई के दौरान लोग घर के कोनों-कोनों को चमकाते हैं। हालांकि, कई बार दरवाजों के हैंडल की सफाई करना लोग भूल जाते हैं। दिनभर कई बार इस्तेमाल होने के कारण इन पर धूल, गंदगी, उंगलियों के निशान और चिकनाई जमा होने लगती है। इससे हैंडल की चमक कम हो जाती है और वे पुराने दिखने लगते हैं।

हालांकि, कुछ आसान तरीके हैं जिनकी मदद से आप दरवाजों के हैंडल को चमका सकते हैं। इसके लिए घर में मौजूद कुछ चीजों का इस्तेमाल किया जा सकता है। आइए जानते हैं:

गुनगुने पानी से करें सफाई

हैंडल पर जमी सामान्य धूल, मिट्टी और चिकनाई हटाने के लिए गुनगुने पानी और हल्के साबुन का इस्तेमाल किया जा सकता है। यह तरीका स्टेनलेस स्टील के हैंडल की सफाई के लिए प्रभावी हो सकता है।

कैसे करें सफाई

इसके लिए एक कटोरी गुनगुने पानी में थोड़ा-सा हल्का लिक्विड साबुन मिलाएं। अब एक मुलायम माइक्रोफाइबर कपड़े को इस घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। फिर हैंडल के चारों तरफ से पोंछ लें। इसके बाद साफ, हल्के नम कपड़े से साबुन के अवशेष हटा दें। अंत में सूखे कपड़े से हैंडल को अच्छी तरह पोंछ दें।

पीतल के हैंडल को चमकाएं

पीतल के दरवाजों के हैंडल पर जमी गंदगी को साफ करने के लिए हल्के साबुन वाले पानी का इस्तेमाल किया जा सकता है। हालांकि, इनकी सफाई के लिए कोई ठोस नुस्खा या खुरदुरी चीजों का इस्तेमाल नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे इनकी सतह खराब हो सकती है।

सफाई का तरीका

पीतल के हैंडल को साफ करने के लिए सबसे पहले मुलायम और सूखे कपड़े से उस पर जमी धूल को हटा दें। हैंडल पर सामान्य गंदगी है, तो हल्के साबुन वाले पानी से साफ किया जा सकता है। हालांकि, साफ करने के बाद तुरंत सूखे कपड़े से इसे पोंछ दें। अगर हैंडल पर कालापन या पुरानी परत जमी है, तो उसकी धातु और फिनिश के अनुकूल क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं।

हैंडल के आसपास की सफाई

कई बार हैंडल के आसपास भी गंदगी जमा हो जाती है। खासकर जोड़ों और प्लेट के किनारों पर धूल जम जाती है। इसे साफ करने के लिए सबसे पहले सूखे मुलायम कपड़े से धूल हटा दें। किनारों और जोड़ों के आसपास जमी धूल हटाने के लिए मुलायम ब्रश का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके बाद हैंडल की धातु और उसकी फिनिश के अनुकूल क्लीनर का इस्तेमाल कर सकते हैं। अंत में सूखे कपड़े से अच्छी तरह पोंछ दें ताकि नमी पूरी तरह खत्म हो जाए।

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