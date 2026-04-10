लिविंग रूम में सबसे ज्यादा आकर्षक का केंद्र सोफा होता है। यह जितना साफ-सुथरा रहता है, घर उतना ही खूबसूरत और व्यवस्थित दिखाई देता है। लेकिन समय के साथ नियमित उपयोग के कारण सोफे पर धूल, मिट्टी और दाग-धब्बों की परत जमने लगती है, जिससे इसका रंग भी धीरे-धीरे फीका और काला पड़ने लगता है। ऐसे में अक्सर लोग इसकी सफाई के लिए ड्राई क्लीनिंग का सहारा लेते हैं, जो प्रभावी तो होता है लेकिन कई बार काफी महंगा पड़ता है। ऐसे में कुछ आसान और घरेलू उपायों की मदद से आप घर पर ही सोफे की अच्छी तरह सफाई कर सकते हैं। इसमें सबसे सरल और असरदार तरीका है नमक के पानी का उपयोग।

गुनगुने पानी में नमक मिलाकर तैयार किया गया घोल एक प्राकृतिक क्लीनिंग एजेंट की तरह काम करता है। यह सोफे के कपड़े में जमी गहराई तक की गंदगी, धूल और दाग-धब्बों को ढीला करके आसानी से साफ करने में मदद करता है। इससे न सिर्फ हल्के दाग हट जाते हैं, बल्कि पसीने और रोजमर्रा की गंदगी भी प्रभावी तरीके से साफ हो जाती है। साथ ही कपड़े के रंग को भी नुकसान नहीं पहुंचता है। ऐसे में आप बिना पैसे खर्च किए सोफे को फिर से नया जैसा चमकदार बना सकते हैं।

1- सबसे पहले एक बाल्टी में लगभग 2 लीटर गुनगुना पानी लें और उसमें 3-4 बड़े चम्मच नमक मिलाएं। बेहतर सफाई के लिए आप इसमें आधा ढक्कन सफेद सिरका भी मिला सकते हैं, जो दाग-धब्बों को हटाने में और ज्यादा प्रभावी होता है।

2- एक साफ सफेद सूती कपड़ा या फिर माइक्रोफाइबर कपड़ा लें और उसे इस घोल में भिगोकर अच्छी तरह निचोड़ लें। ध्यान रखें कि कपड़ा बहुत ज्यादा गीला न हो, बस हल्का नम हो।

3- इसके बाद इस नमक वाले घोल में भीगे कपड़े से सोफे के काले या दाग वाले हिस्सों पर हल्के हाथों से गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें। इससे गंदगी धीरे-धीरे कपड़े पर आसानी से आने लगेगी। जैसे-जैसे कपड़ा गंदा हो, उसे साफ पानी से धोकर फिर से इस्तेमाल करते जाएं।

4- जब सफाई पूरी हो जाए तो इसके बाद सोफे को 2-3 घंटे के लिए पंखे की हवा में या किसी हवादार जगह पर खुला छोड़ दें ताकि वह अच्छे से सूख जाए। नमक वाला पानी सोफे में जमी सीलन और पसीने की बदबू को भी काफी हद तक खत्म कर सकता है।

दाग और बदबू कैसे हटाएं

कई बार सोफे पर खाने-पीने की चीजें या फिर चाय गिर जाती है जिसका दाग दिखने में काफी भद्दा लगता है। ऐसे में दाग को साफ करने के लिए नमक के साथ थोड़ा सा बेकिंग सोडा मिलाकर इस्तेमाल किया जा सकता है। इस मिश्रण को दाग वाली जगह पर लगाकर 2-3 मिनट के लिए छोड़ दें और फिर साफ कपड़े से साफ कर दें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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