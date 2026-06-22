घर जितना साफ और व्यवस्थित रहता है माहौल उतना ही खुशनुमा बना रहता है। कई बार कुछ ऐसी चीजें होती हैं, जो आम सफाई के दौरान छूट जाती हैं। खिड़कियां भी इन्हीं में से एक हैं। दरअसल, सफाई के दौरान इनपर लोगों का ध्यान कम जाता है। साथ ही इन्हें साफ करने में काफी मेहनत भी लगती है, जिसके चलते लोग हल्की सफाई करके इसे छोड़ देते हैं।

समय के साथ घर की खिड़कियां धूल, धुआं, नमी, तेल और प्रदूषण के कारण काली और चिपचिपी हो जाती हैं। खासकर रसोई के पास वाली खिड़कियों पर तेल और ग्रीस की परत जम जाती है, जिससे वे गंदी दिखने लगती हैं। अगर समय पर सफाई न की जाए तो यह गंदगी जिद्दी दागों में बदल जाती है। हालांकि, कुछ आसान घरेलू उपाय हैं, जिनकी मदद से आप इन खिड़कियों को फिर से चमकदार बना सकते हैं।

डिशवॉश लिक्विड से करें साफ

अगर खिड़कियों पर हल्की गंदगी या दाग है, तो आप डिशवॉश लिक्विड की मदद से इसे साफ कर सकते हैं। इसके लिए एक बाल्टी गुनगुने पानी में 1-2 चम्मच डिशवॉश लिक्विड मिला दें। अब स्पंज को घोल में भिगोकर खिड़कियों के शीशे और फ्रेम पर लगाएं। 5 मिनट तक इसे छोड़ दें। इसके बाद मुलायम कपड़े से रगड़कर साफ कर लें। अंत में साफ पानी से पोंछकर सूखे कपड़े से सुखा दें। ध्यान रहे खिड़की को हार्ड ब्रश या स्पंज से नहीं रगड़ना है, इससे उसपर खरोच पड़ सकती है।

सफेद सिरके का कमाल

अगर खिड़कियों पर चिकनाई और चिपचिपाहट है तो इसे साफ करने के लिए आप सिरका का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बराबर मात्रा में सफेद सिरका और पानी मिलाएं। इसे स्प्रे बोतल में भर लें। अब खिड़की पर स्प्रे करें और 10 मिनट के लिए छोड़ दें। इसके बाद माइक्रोफाइबर कपड़े से अच्छी तरह पोंछ लें। अगर जरूरत पड़े तो इस नुस्खे को एक बार और दोहरा लें। इससे खिड़कियों पर जमी चिपचिपाहट और चिकनाई काफी हट तक हट सकती है।

बेकिंग सोडा से चमकाएं

कई बार खिड़कियों पर धूल, मिट्टी और प्रदूषण की काली परत जम जाती है। समय के साथ ये दाग काफी सख्त हो जाते हैं, जिन्हें साधारण तरीकों से साफ करना काफी मुश्किल हो जाता है। ऐसे में इन्हें साफ करने के लिए आप बेकिंग सोडा का इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके लिए बेकिंग सोडा में थोड़ा पानी मिलाकर पेस्ट बना लें। इसे गंदे हिस्सों पर लगाकर 10-15 मिनट के लिए छोड़ दें। अब स्पंज या मुलायम ब्रश की मदद से हल्के हाथों से रगड़ें। अंत में साफ पानी से धोकर सूखे कपड़े से पोंछ दें। इससे काफी हद तक काली परत हट सकती है। ध्यान रहे स्पंज या ब्रश को ज्यादा जोर से नहीं रगड़ना है, इससे लकड़ी पर खरोंच पड़ सकती है।

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