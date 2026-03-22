अन्य बर्तनों के मुकाबले लोहे के बर्तनों को साफ करना थोड़ा मुश्किल होता है। भोजन पकने के बाद लोहे के बर्तनों पर अक्सर कालापन दिखाई देने लगता है। खासकर रोटी, पराठा या मसालेदार सब्जी पकाने के बाद इसकी सतह पर जली हुई परत रह जाती है। लंबे समय तक इसे इस्तेमाल करने से इन बर्तनों पर खाना चिपकने लगता है और काला कार्बन जमा हो जाता है, जो सामान्य तरीके से धोने पर आसानी से नहीं निकलता।

इसे साफ करने के लिए लोग जोर से घिसते हैं या ज्यादा साबुन का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन इससे बर्तन की परत खराब हो सकती है और जंग लगने का खतरा भी बढ़ जाता है। ऐसे में नमक आपकी मदद कर सकता है। नमक हल्का खुरदुरा होता है, जो जमी हुई गंदगी और कार्बन को ढीला करने में मदद करता है। सही तरीके से इस्तेमाल कर आप कड़ाही, तवे से लेकर अन्य लोहे के बर्तनों को आसानी से साफ कर सकते हैं।

नमक इस्तेमाल कब करना चाहिए

लोहे के बर्तन को साफ करने के लिए नमक का इस्तेमाल बार-बार नहीं करना चाहिए। जब बर्तन में जिद्दी गंदगी या कार्बन जमा हो जाए खासकर जब खाना चिपककर मोटी परत बना ले तब नमक का इस्तेमाल करना चाहिए। बिना जरूरत बार-बार नमक से घिसने पर बर्तन की सीजनिंग कम हो सकती है, जिससे जंग लगने का खतरा बढ़ जाता है।

इस्तेमाल करने का सुरक्षित और सही तरीका

1- सबसे पहले पैन या कड़ाही को गैस पर धीमी आंच पर 2-5 मिनट हल्का गर्म करें।

2- गंदगी के हिसाब से पैन में 1 से 3 चम्मच दरदरा नमक छिड़क दें।

3- स्पंज या कपड़े की मदद से नमक को हल्के हाथ से गोल-गोल घुमाते हुए रगड़ें, ताकि चिपका हुआ खाना और गंदगी ढीली हो जाए।

4- इसके बाद कपड़े से बचा हुआ नमक और गंदगी पोंछ लें, फिर पैन को गुनगुने पानी से अच्छी तरह से धो लें।

5- अब पैन को कपड़े या तौलिये से पूरी तरह सूखा लें

6- बची हुई नमी को हटाने के लिए पैन को 1-2 मिनट फिर से गैस पर रखें। अब इसमें 1-2 बूंद तेल डालें और पेपर टॉवल से पूरे पैन में फैला दें।

7- पैन को मध्यम से तेज आंच पर तब तक गर्म करें जब तक हल्का धुआं न उठने लगे। इससे तेल की परत बनकर बर्तन पर सुरक्षा लेयर तैयार हो जाती है।

8- अब इसे गैस से उतारकर थोड़ा ठंडा होने दें, फिर अतिरिक्त तेल को पोंछ दें।

डिस्क्लेमर: आर्टिकल में लिखी गई सलाह और सुझाव सिर्फ सामान्य जानकारी है। किसी भी प्रकार की समस्या या सवाल के लिए विशेषज्ञ से जरूर परामर्श करें।

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