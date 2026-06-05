Mascara Hacks: अगर आपकी पलकें छोटी हैं और आप हर बार फेक लैशेज लगाने की झंझट से बचना चाहती हैं, तो यहां बताए गए मस्कारा हैक आपके काम आ सकते हैं। कई बार मेकअप करने के बाद भी आंखों में वह ड्रामेटिक लुक नहीं आ पाता जैसा हम चाहते हैं। इसकी वजह छोटी या कम घनी पलकें हो सकती हैं। लोग मस्कारा तो लगाते हैं लेकिन उनको वो ट्रिक पता नहीं होती है जिससे पलकों को ज्यादा वॉल्यूम और लेंथ दी जा सकती है। ऐसा करने से आंखों का मेकअप और भी खूबसूरत नजर आता है।

“जिग-जैग” ट्रिक

अगर आप फेक लैशेज नहीं लगाना चाहती हैं तो आप पलकों को लंबा-घना दिखाने के लिए आप “जिग-जैग” ट्रिक अप्लाई कर सकती हैं। इसके लिए आईलैश वैंड (Lash Wand) को आईलैश फॉलिकल्स पर रखकर हल्के जिग-जैग मूवमेंट में ऊपर ले जाएं। इससे हर लैश पर प्रोडक्ट समान रूप से लग सकता है और पलकें ज्यादा घनी दिखाई दे सकती हैं।

दो अलग-अलग मस्कारा यूज करें

ये पढ़ने में आपको थोड़ा अजीब लगेगा लेकिन कुछ मेकअप आर्टिस्ट पहले वॉल्यूमाइजिंग और फिर लेंथनिंग मस्कारा लगाते हैं। पहला कोट पलकों को घना करने और दूसरा कोट लंबाई बढ़ाने के लिए इस्तेमाल करते हैं। यह तकनीक ब्राइडल और पार्टी मेकअप में भी देखी जाती है।

मस्कारा का पहला कोट पूरी तरह सूखने दें

हमेशा मस्कारा का पहला कोट पूरी तरह सूखने दें। दूसरा कोट लगाने से पहले हल्का गीला रहने पर लेयरिंग आसान होती है। इससे क्लंपिंग कम हो सकती है।

लैश लाइन को डार्क दिखाने की ट्रिक

ऊपरी वॉटरलाइन पर काजल या जेल लाइनर लगाएं। ऐसा करने से पलकों का बेस घना दिखाई देता है। कई लोग इसे “फेक लैश इफेक्ट” का हिस्सा मानते हैं।

मस्कारा सिर्फ ऊपर नहीं, नीचे से भी लगाएं

आईलैश वैंड को पलकों के नीचे से ऊपर की ओर चलाएं। कुछ मेकअप आर्टिस्ट आखिर में वैंड को वर्टिकल पकड़कर कोनों की पलकों पर भी मस्कारा लगाते हैं।