डेटिंग की दुनिया में समय-समय पर नए-नए शब्द जुड़ते रहते हैं। समय के साथ प्यार के तरीके भी बदल गए हैं। आज की आधुनिक दुनिया में तो लोग एक दूसरे को जानने और समझने के लिए कई तरह की चीजों का इस्तेमाल करते हैं। कोई डिनर डेट पर जाता है, तो कोई सोशल मीडिया पर रील्स और मीम्स भेजकर एक दूसरे के व्यक्तित्व का पता लगाता है। लेकिन अब नए युवाओं के बीच प्यार करने का तरीका बदल रहा है।

अधिकतर कपल्स एक-दूसरे को पसंद करने के बाद, अक्सर अपने रिश्ते को आगे बढ़ाने के लिए डेट की प्लानिंग करते हैं। ज्यादातर लोग डिनर डेट पर जाते हैं, जहां एक रोमांटिक माहौल में रात का भोजन करते हैं और बातचीत के जरिए दूसरे को जानने की कोशिश करते हैं। हालांकि, डेटिंग की दुनिया में सिर्फ डिनट डेट ही नहीं बल्कि लंच डेट, ब्लांइड डेट, एक्टिविटी डेट और कैजुअल डेट भी काफी प्रचलित है। लेकिन पिछले कुछ समय से डेटिंग की दुनिया में एक नया ट्रेंड काफी तेजी से लोकप्रिय हो रहा है और वह चोरेमांस (Choremance) है। खासकर जेनरेशन Z और मिलेनियल्स युवाओं के बीच यह ट्रेंड काफी लोकप्रिय है।

अगर आपको लग रहा है कि किसी का दिल जीतने लिए लग्जरी गिफ्ट्स, महंगे आइटम और शानदार डेट मायने रखते हैं, तो अब यह आपकी गलतफहमी हो सकती है। दरअसल, समाज का एक बड़ा वर्ग ऐसा है जो दिखावे से दूर सिंपल लाइफस्टाइल और साधारण व्यक्तित्व को अपना रहा है। इसे जांचने और परखने के लिए ऐसे कामों पर साथ जा रहे हैं, जिसके बारे में आपने कभी अंदाजा नहीं लगाया होगा। अब आइए जानते हैं चोरेमांस क्या है और इसका मतलब क्या है।

चोरेमांस (Choremance) का मतलब

Choremance दो शब्दों से बना हुआ है। पहला ‘चोरे’ जिसका अर्थ होता है घर के काम और दूसरा है रोमांस। इसमें कपल्स या एक-दूसरे को जानने की कोशिश कर रहे लोग महंगे डिनर या अन्य शानदार महंगे डेट्स का सहारा नहीं लेते। इसके बजाए रोजमर्रा के कामों को ही डेट का हिस्सा बना रहे हैं। इस ट्रेंड में लोग डेट के दौरान साथ में राशन की खरीदारी करते हैं, कपड़े धोते हैं, कुत्ते को घुमाने ले जाते हैं या जिम जाते हैं। यानी की अब ये घरेलू और साधारण काम रिश्तों को मजबूत बनाने का नया तरीका बनते जा रहे हैं।

डेटिंग ऐप Plenty of Fish ने कुछ समय पहले एक रिपोर्ट जारी की थी, जिसमें बताया था कि सिंगल लोग अब अपनी डेट्स को रोजमर्रा की गतिविधियों के साथ जोड़ रहे हैं। यह नया ट्रेंड इस ओर इशारा करता है कि, नई जेनरेशन अपने प्यार को पाने के लिए एक-दूसरे को बिना किसी दिखावे के उनकी असली जिंदगी और आदतों के साथ जानने की कोशिश कर रहे हैं।

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क्या है चोरेमांस

चोरेमांस में महंगी और खास डेट्स प्लान करने के बजाए लोग अपने पार्टनर को अपने दैनिक कामों में शामिल करते हैं। इसमें लोग अपने रोजमर्रा के कामों को ही डेट का हिस्सा बना लेते हैं। यानी की अब लोग आपके पैसे और महंगी चीजों को तवज्जो देने के बजाए आपके स्वभाव, काम करने के तरीके और परिस्थितियों से निकलने के तरीकों को देख रहे हैं।

कौन-कौन से कामों पर साथ जाते हैं

साथ में घर के राशन की खरीदारी करना

साथ में खाना बनाना

कपड़े धोना

एक साथ कुत्ते को घुमाने ले जाना

साथ में जिम जाना

घर की सफाई एक साथ करना

फर्नीचर जोड़ना या घर के छोटे-मोटे काम करना

चोरेमांस क्यों हो रहा लोकप्रिय

1- पर्सनैलिटी की पहचान

काफी लोग महंगी और ज्यादा तैयारी वाली डेट्स से थक चुके हैं। दरअसल, अधिकतर लोग शानदार डिनर और परफेक्ट माहौल में डेट करते हैं। धीरे-धीरे रिश्ता आगे बढ़ता है, लेकिन असली व्यक्तित्व को समझने में काफी समय लगता है। कई बार रिश्ता इस मोड़ पर आ जाता है कि पछतावा भी होने लगता है। इसमें कई बार असली पर्सनैलिटी छिप जाती है। लेकिन जब आप किसी दूसरे के साथ रोजमर्रा के कामों में भाग लेते हैं तो धीरे-धीरे उसके वास्तविक स्वभाव से परिचित होते हैं। ऐसे में यह स्वभाव को पहचानने का सबसे बेहतर डेटिंग तरीका है।

2- समय

भागती-दौड़ती दुनिया में लोगों के पास समय की कमी होती है। सुबह से लेकर शाम तक ऑफिस और फिर वापस आने के बाद घर के काम। इसके अलावा यात्रा, फिटनेस और अन्य जिम्मेदारियों के बीच डेट के लिए समय निकालना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में चोरेमांस डेटिंग इसे आसान बना देता है। क्योंकि इसमें अलग से डेट के लिए समय निकालने की आवश्यकता नहीं होती है।

3- असलियत जरूरी

महंगी डेट्स की बजाए साथ में खरीदारी करना और घर के काम करना व्यक्ति की असली आदतों और व्यवहार को समझने का मौका देता है। इससे रिश्ता अधिक वास्तविकता और मजबूत बनता है। आपको यह पता होता है कि आप जिसे अपना जीवनसाथी बनाने जा रहे हैं उसका स्वभाव कैसा है।

4- पैसे और समय की बचत

डेट के दौरान किसी भी रेस्टोरेंट में जाने पर काफी पैसे खर्च होते हैं। लेकिन चोरेमांस डेट पर अलग से पैसे खर्च करने की जरूरत नहीं होती है। क्योंकि आप इसमें घर के जरूरी काम को निपटाते-निपटाते एक दूसरे को डेट करते हैं। इससे पैसे और समय दोनों की बचत होती है।

5- काम से जिम्मेदारियों की परख

साथ में घर के काम करना, खरीदारी करना या किसी मुश्किल काम को साथ मिलकर हल करना। इससे एक-दूसरे को समझने में मदद मिलती है कि भविष्य में रोजमर्रा की जिम्मेदारियों को दोनों मिलकर कैसे संभाल पाएंगे।

क्या कहता है मनोविज्ञान

आपको ऐसा लग रहा होगा कि कैसे किसी के साथ घर के काम करते-करते रोमांस हो सकता है। लेकिन मनोविज्ञान का कहना है कि यह एक दूसरे को जानने और समझने का सबसे बेहतर तरीका है। किसी काम को मिलकर पूरा करने से भावनात्मक जुड़ाव बढ़ता है। जिन रिश्तों में दोनों लोगों की घर के कामों में बराबर की हिस्सेदारी होती है, वहां संतुष्टि और खुशी ज्यादा होती है। साथ में खाना बनाना, बर्तन साफ करना या लंच पैक करने में मदद करना रिश्ते में अपनापन बनाए रखता है।

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Gen Z के बीच कई ऐसे शब्द हैं जिसे लोगों ने पहले कम ही सुना था। Gen Z की डिक्सनरी में डेलुलु डेटिंग काफी प्रचलित है। यह एक दूसरे से प्रेम करने का बिल्कुल नया तरीका है। सोशल मीडिया के आ जाने से काफी चीजें बदल गई हैं। इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ा है। आज के यंग जनरेशन की बड़ी आबादी सोशल मीडिया के जरिए एक दूसरे के तौर, तरीके, पसंद और नापसंद को परखाती है। आगे की जानकारी के लिए यहां क्लिक करें

