किचन में कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिनका इस्तेमाल लगभग हर रोज होता है। इन्हीं में से एक है चॉपिंग बोर्ड। सब्जियां काटने से लेकर फल, पनीर और कई बार कच्चा चिकन या मीट तैयार करने तक, हम अक्सर उसी एक बोर्ड का इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है जो चॉपिंग बोर्ड आपको ऊपर से साफ दिख रहा है तो क्या वो वाकई में साफ है।

किचन हाइजीन के मामले में सिर्फ आंखों से साफ दिखना काफी नहीं है। अगर आप भी एक ही चॉपिंग बोर्ड पर सब कुछ काटते हैं तो आपको बैक्टीरिया से बचने के लिए कुछ तरीके अपनाने चाहिए। साथ ही आपको यह भी पता होना चाहिए कि चॉपिंग बोर्ड को कितने समय बाद बदल देना चाहिए।

सबसे बड़ी गलती क्या होती है?

मान लीजिए आपने चॉपिंग बोर्ड पर कच्चा चिकन काटा और उसे आपने सही से साफ नहीं किया। उस पर बैक्टीरिया पनप सकते हैं। ऐसे में सलाद के लिए खीरा या टमाटर काटने पर ये बोर्ड से दूसरी खाने की चीजों तक पहुंच सकते हैं। इसीलिए कच्चे मांस, पोल्ट्री या सी-फूड और ऐसी चीजों के लिए जिन्हें बिना पकाए खाया जाता है। अलग-अलग चॉपिंग बोर्ड रखना एक बेहतर हाइजीन प्रैक्टिस हो सकती है।

क्या सिर्फ पानी से धोना काफी है?

सिर्फ पानी से जल्दी-जल्दी बोर्ड धोकर दोबारा इस्तेमाल करना अच्छी सफाई नहीं मानी जानी चाहिए। इस्तेमाल के बाद बोर्ड को अच्छी तरह साफ करना जरूरी है। बोर्ड को इस्तेमाल के बाद साबुन या डिशवॉशिंग लिक्विड और साफ पानी से अच्छी तरह धोकर सुखाएं। उसे गीला छोड़कर तुरंत बंद कैबिनेट में रखने के बजाय पूरी तरह सूखने दें।

बोर्ड पर कट के निशान क्यों मायने रखते हैं?

समय के साथ चॉपिंग बोर्ड की सतह पर चाकू के छोटे-बड़े निशान पड़ने लगते हैं। अगर ये कट बहुत ज्यादा गहरे हो गए हैं और सतह को साफ करना मुश्किल हो रहा है, तो बोर्ड बदलने का सोचना चाहिए।

कब बदल दें चॉपिंग बोर्ड?

बोर्ड का कोई हिस्सा टूट गया हो या उसमें दरार आ गई हो।

सतह इतनी घिस गई हो कि उसे अच्छी तरह साफ करना मुश्किल हो।

बोर्ड लगातार बदबूदार रहता हो और सामान्य सफाई के बाद भी गंध न जाए।

लकड़ी का बोर्ड जरूरत से ज्यादा फट गया हो या उसमें नमी लंबे समय तक बनी रहती हो।

प्लास्टिक बोर्ड की सतह इतनी खराब हो गई हो कि उसमें खाने के कण फंसते रहें।

लकड़ी या प्लास्टिक, कौन-सा बोर्ड लें?

चॉपिंग बोर्ड चुनते समय सिर्फ कीमत या डिजाइन न देखें। सबसे जरूरी है कि उसकी सतह को अच्छी तरह साफ और सूखा रखना आसान हो। अगर घर में अलग-अलग खाद्य पदार्थों के लिए अलग बोर्ड रखे जा सकते हैं, तो कच्चे मीट/चिकन के लिए एक और फल-सब्जियों या तैयार खाने के लिए दूसरा बोर्ड रखना अच्छा विकल्प हो सकता है।

चॉपिंग बोर्ड को लंबे समय तक साफ रखने के लिए क्या करें?

बोर्ड को इस्तेमाल के बाद तुरंत साफ करें और अच्छी तरह सुखाएं। उसे लगातार गीली जगह पर न रखें। अगर बोर्ड को लंबे समय तक इस्तेमाल करना है तो उसकी सतह की स्थिति पर भी नजर रखें।