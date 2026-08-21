Wall Clock Designs for Home: अक्सर कई लोग घर को खूबसूरत और अट्रैक्टिव लुक देने के लिए फर्नीचर पर खास ध्यान देते हैं। हालांकि होम डेकोर की छोटी-छोटी चीजें भी घर के इंटीरियर में बड़ा बदलाव ला सकती हैं। दरअसल हम बात कर रहे हैं वॉल क्लॉक की। खाली दीवारों को खूबसूरत लुक देने और समय देखने के लिए वॉल क्लॉक या घड़ी का इस्तेमाल किया जाता है। वॉल क्लॉक इंटीरियर का अहम हिस्सा है, जिससे दीवारों का ही नहीं बल्कि घर का लुक भी बदल सकता है।

अगर आप अपनी पुरानी वॉल क्लॉक यानी दीवार घड़ी से बोर हो गए हैं और उसे बदलने की सोच रहे हैं, तो यह आर्टिकल आपके काम आ सकता है। हम आपके लिए वॉल क्लॉक के कुछ ऐसे डिजाइन्स लेकर आए हैं, जिन्हें आप लिविंग रूम, किचन और बेडरूम में लगा सकते हैं।

वुडन वॉल क्लॉक डिजाइन

वुडन वॉल क्लॉक घर को क्लासी और रॉयल टच दे सकती है। इसे आप घर के किसी भी कॉर्नर या दीवार पर लगा सकते हैं। यह दीवारों को सुंदर लुक देने के साथ-साथ सही समय बताने के भी काम आएगी। इसमें आपको कई तरह के डिजाइन मिल जाएंगे, जिसे आप अपने सोफा, दीवारों के रंग या फर्नीचर के अनुसार चुन सकते हैं।

बटरफ्लाई वॉल क्लॉक डिजाइन

लिविंग रूम हो या बेडरूम कुछ स्टाइलिश वॉल क्लॉक आपके घर को अट्रैक्टिव और यूनिक लुक दे सकती हैं। अगर आप कमरे को थोड़ा हटके लुक देना चाहते हैं, तो बटरफ्लाई वॉल क्लॉक चुन सकते हैं। इसे आप बच्चों के कमरे में भी लगा सकते हैं। इसके अलावा भी आप अन्य कई तरह के डिजाइन को कमरे के इंटीरियर के अनुसार चुन सकते हैं।

बेडरूम वॉल क्लॉक डिजाइन

हर कोई चाहता है कि उसका बेडरूम स्टाइलिश लगे। ऐसे में शोपीस के अलावा दीवारों की सजावट पर भी खास ध्यान दिया जाता है। इस कमरे के लिए आप स्टेटमेंट वॉल क्लॉक चुन सकते हैं। इससे बेडरूम काफी शानदार और रॉयल दिख सकता है। जिसे आप बेड के पीछे या सामने वाली खाली दीवार पर लगा सकते हैं।

विंटेज डबल साइड वॉल क्लॉक

लिविंग रूम को विंटेज लुक देने के लिए डबल साइड वॉल क्लॉक एक बेहतरीन विकल्प साबित हो सकती है। यह घड़ी पूरे लिविंग रूम का लुक बदल सकती है। इससे कमरा ज्यादा आकर्षक और स्टाइलिश दिख सकता है। इसे आप साइड वॉल या दीवार के बीच टांग सकते हैं।

किचन वॉल क्लॉक डिजाइन

अगर आप किचन की खाली दीवार को आकर्षक और स्टाइलिश बनाना चाहते हैं, तो दीवार पर बड़ी सी घड़ी को लगा सकते हैं। किचन के लिए कप डिजाइन के वॉल क्लॉक खूबसूरत लगेंगे। इसके अलावा आप किचन के लिए कटलरी, कॉफी मग, टी पॉट या फलों के आकार की घड़ियां लगा सकते हैं। देसी लुक के लिए मसालों या प्लेट की डिजाइन वाली घड़ी भी अच्छी लगेगी।