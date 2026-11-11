Chitragupta Puja Wishes 2026: कार्तिक महीने के शुक्ल पक्ष की द्वितीया तिथि का धार्मिक महत्व है। इस दिन भाई दूज के साथ भगवान चित्रगुप्त की पूजा भी की जाती है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार, भगवान चित्रगुप्त मनुष्य के अच्छे और बुरे कर्मों का लेखा-जोखा रखते हैं। यही वजह है कि इस दिन कलम, दवात और बहीखातों की पूजा करने की परंपरा है।

साल 2026 में चित्रगुप्त पूजा 11 नवंबर, बुधवार को है। इस खास मौके पर अगर आप भी अपने दोस्तों, रिश्तेदारों और करीबियों को शुभकामनाएं देना चाहते हैं तो यहां से प्यारे संदेश चुनकर भेज सकते हैं। धार्मिक मान्यता के अनुसार भगवान चित्रगुप्त की पूजा करने से बुद्धि, ज्ञान, विवेक और लेखन क्षमता का आशीर्वाद मिलता है। इस खास अवसर पर आप यहां से चुनकर संदेश अपनों के साथ WhatsApp, Facebook और दूसरे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर शेयर कर सकते हैं।

चित्रगुप्त पूजा के दिन क्या होता है?

इस दिन खासतौर पर कलम, दवात, कॉपी, किताब और बहीखातों की पूजा की जाती है। कायस्थ समाज में इस पर्व को विशेष उत्साह के साथ मनाया जाता है। हालांकि, कई अन्य समुदायों के लोग भी भगवान चित्रगुप्त की आराधना करते हैं।

चित्रगुप्त पूजा 2026 के लिए खास शुभकामना संदेश

भगवान चित्रगुप्त आपके जीवन में ज्ञान और खुशियों की नई रोशनी भर दें। आपके हर काम में सफलता मिले। चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

कलम में हो ज्ञान की शक्ति, विचारों में हो सच्चाई, जीवन में मिले तरक्की और हर दिन आए खुशहाली। चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं!

आपके जीवन की हर नई शुरुआत शुभ हो, हर फैसला सही हो और हर मेहनत रंग लाए। भगवान चित्रगुप्त की कृपा आप पर बनी रहे।

कर्म अच्छे हों, विचार नेक हों और जीवन में खुशियों का बसेरा हो। भगवान चित्रगुप्त आप सभी पर अपनी कृपा बनाए रखें।

कलम से लिखी हर बात में सच्चाई हो, मेहनत का हर कदम कामयाबी की ओर जाए। चित्रगुप्त पूजा की बहुत-बहुत बधाई!

भगवान चित्रगुप्त आपके जीवन से परेशानियां दूर करें और सुख, शांति, समृद्धि का आशीर्वाद दें। पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

ज्ञान मिले, मान मिले, मेहनत को पहचान मिले। जीवन में हर दिन सफलता और अपनों का प्यार मिले। चित्रगुप्त पूजा की बधाई!

आपके कर्मों में सच्चाई, शब्दों में मिठास और जीवन में खुशियों की भरमार रहे। भगवान चित्रगुप्त का आशीर्वाद हमेशा बना रहे।

जीवन की किताब में खुशियों के पन्ने जुड़ते रहें और हर नया दिन सफलता की कहानी लिखे। चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं!

कलम-दवात का यह पावन पर्व आपके जीवन में नई उम्मीदें, नए अवसर और अपार खुशियां लेकर आए।

अच्छे कर्मों की कलम से अपने जीवन की खूबसूरत कहानी लिखें। चित्रगुप्त पूजा की बधाई!

हर कर्म का हिसाब हो, हर मन में सच्चाई हो। चित्रगुप्त महाराज की कृपा सब पर बनी रहे।

ज्ञान का उजाला हो, तरक्की का रास्ता हो। चित्रगुप्त पूजा की शुभकामनाएं!

नेक कर्म करें, सच्चाई का साथ दें और जीवन को खुशहाल बनाएं।

भगवान चित्रगुप्त आपके जीवन की हर मुश्किल आसान करें। शुभ चित्रगुप्त पूजा!

कर्मों की कलम से खुशियों का संसार लिखें,

हर दिन सफलता का एक नया अध्याय लिखें।

चित्रगुप्त पूजा की हार्दिक शुभकामनाएं!

जीवन की किताब में खुशियों का नाम हो,

हर अच्छे कर्म पर आपका सम्मान हो।

चित्रगुप्त महाराज का आशीर्वाद आपके साथ हो!

सच्चाई की राह पर कदम बढ़ाते रहें,

मेहनत से सफलता के नए मुकाम पाते रहें।

चित्रगुप्त पूजा की बधाई!