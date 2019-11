आज देश के पहले प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू की जयंती है। इस दिन को बाल दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस दौरान पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, पूर्व उप-राष्ट्रपति हामिद अंसारी और पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह शांतिवन पहुंचे और नेहरू को श्रद्धांजलि अर्पित की।

Delhi: Former President Pranab Mukherjee, former Vice President Hamid Ansari and former Prime Minister Manmohan Singh pay tribute to India's first Prime Minister #JawaharlalNehru, at Shantivan on his birth anniversary today. pic.twitter.com/kzCcG37mhJ