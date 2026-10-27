केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के आंकड़ों के मुताबिक दिल्ली-NCR में हवा की गुणवत्ता में मंगलवार को थोड़ा सुधार देखने को मिला। सुबह 8 बजे राजधानी का एयर क्वालिटी इंडेक्स (AQI) 168 रहा, जो ‘मध्यम’ श्रेणी में आता है। शहर के कई जगहों पर हवा की गुणवत्ता अब भी ‘खराब’ श्रेणी में बनी हुई है। ऐसे में बच्चों को इस प्रदूषण से बचाने के लिए आप मास्क पहना सकते हैं।

लेकिन क्या कोई भी मास्क बच्चे को प्रदूषण से बचा सकता है? क्या सर्जिकल मास्क या कपड़े वाला मास्क PM2.5 जैसे बारीक कणों को रोकने में कारगर है? इसका जवाब जानेंगे बाल रोग विशेषज्ञों से। साथ ही ये भी जानेंगे कि बच्चे के लिए सही मास्क कैसे चुनें, उसकी फिटिंग कैसे जांचें और किन परिस्थितियों में बच्चों को बाहर भेजने से बचना चाहिए।

बच्चे के लिए कौन-सा मास्क खरीदना चाहिए?

प्रदूषण के बारीक कणों से बचाव के लिए सही आकार का और अच्छी तरह फिट होने वाला प्रमाणित रेस्पिरेटर (Respirator) मास्क मददगार हो सकता है। N95, KN95 और FFP2 जैसे मास्क बारीक कणों के संपर्क को कम करने में मदद कर सकते हैं। इनका असर मास्क की गुणवत्ता और चेहरे पर उसकी फिटिंग पर भी निर्भर करता है।

इस बारे में इंडियन एक्सप्रेस की टीम ने मदरहुड हॉस्पिटल्स, सेक्टर 48, नोएडा के सीनियर कंसल्टेंट, बाल रोग विशेषज्ञ और नियोनेटोलॉजिस्ट डॉ. अमित गुप्ता से बात की। उन्होंने पांच से छह साल से अधिक उम्र के बच्चों के लिए उनके चेहरे के आकार के मुताबिक N95 या KN95 मास्क चुनने की सलाह दी।

मास्क खरीदते समय इन बातों पर ध्यान दें

सही आकार: मास्क बच्चे के चेहरे के हिसाब से होना चाहिए, ताकि किनारों से हवा अंदर न जाए।

फिल्टर की जानकारी: मास्क पर उसकी प्रमाणित फिल्ट्रेशन रेटिंग और मानक की जानकारी जांचें।

आरामदायक बनावट: नाक के पास अच्छी तरह फिट होने वाला हिस्सा और आरामदायक स्ट्रैप होना चाहिए।

डिजाइन से ज्यादा सुरक्षा: केवल कार्टून, रंग या आकर्षक प्रिंट देखकर मास्क न खरीदें।

मलिक रेडिक्स हेल्थ केयर के संस्थापक और निदेशक डॉ. रवि मलिक के बताया कि N95, FFP2 या KN95 जैसे प्रमाणित रेस्पिरेटर बारीक प्रदूषण कणों से बचाव में मदद कर सकते हैं। वह मास्क चुनते समय उसके आकार, नाक के पास सही फिटिंग का ध्यान रखना चाहिए।

वह वाल्व वाले मास्क से बचने की भी सलाह देते हैं, क्योंकि उनमें सांस छोड़ने वाली हवा के फिल्ट्रेशन की व्यवस्था अलग हो सकती है। ध्यान रखें कि कोई भी मास्क सभी तरह के प्रदूषकों, खासकर हानिकारक गैसों, से पूरी सुरक्षा नहीं देता।

कैसे पता करें कि बच्चे के मास्क की फिटिंग सही है?

सिर्फ सही मास्क खरीद लेना काफी नहीं है। अगर मास्क के किनारों से हवा अंदर आ रही है, तो उसकी सुरक्षा काफी कम हो सकती है।

क्रेसेंट हॉस्पिटल की एमडी पीडियाट्रिक्स डॉ. सुमेरा खान के मुताबिक, मास्क बच्चे की नाक, मुंह और ठुड्डी को अच्छी तरह ढकना चाहिए। नाक के पास या गालों के किनारों पर खाली जगह नहीं होनी चाहिए।

मास्क की फिटिंग जांचने के लिए इन बातों पर ध्यान दें:

नाक, मुंह और ठुड्डी ढकी हो: मास्क इन तीनों हिस्सों को पूरी तरह कवर करें।

किनारों पर गैप न हो: गालों और नाक के आसपास खाली जगह नहीं होनी चाहिए।

बोलने पर मास्क न खिसके: बच्चे को कुछ बोलने और जबड़े को हिलाने के लिए कहें। इस दौरान मास्क अपनी जगह पर रहना चाहिए।

बार-बार ठीक न करना पड़े: अगर बच्चा लगातार मास्क को ऊपर-नीचे कर रहा है, तो उसका आकार सही नहीं हो सकता।

निर्माता के निर्देशों का पालन करें: मास्क की फिटिंग जांचने का तरीका उसके निर्देशों के मुताबिक अपनाएं।

नारायणा हेल्थ एसआरसीसी चिल्ड्रन्स हॉस्पिटल, मुंबई की सीनियर कंसल्टेंट, पीडियाट्रिक पल्मोनोलॉजी डॉ. इंदु खोसला बताती हैं कि बच्चों के चेहरे का आकार अलग-अलग होने के कारण सही फिटिंग पाना मुश्किल भरा हो सकता है।

अगर मास्क बार-बार फिसलता है या चेहरे पर ठीक से नहीं बैठता, तो दूसरा आकार आजमाएं। वयस्कों के बड़े मास्क को मोड़कर या उसकी डोरियां बांधकर बच्चे के चेहरे के हिसाब से छोटा करने से बचें।

क्या छोटे बच्चों और टॉडलर्स को मास्क पहना सकते हैं?

इस मामले में उम्र का विशेष ध्यान रखना जरूरी है। दो साल से कम उम्र के बच्चों को मास्क नहीं पहनाना चाहिए। इससे दम घुटने का खतरा हो सकता है और छोटे बच्चे परेशानी होने पर मास्क खुद हटाने या अपनी तकलीफ बताने में सक्षम नहीं होते।

डॉ. अमित गुप्ता के मुताबिक, दो से पांच साल के बच्चों को अधिक प्रदूषण के दौरान बाहर ले जाना जरूरी हो, तो मास्क का इस्तेमाल थोड़े समय के लिए और किसी वयस्क की निगरानी में ही करना चाहिए।

डॉ. सुमेरा खान भी छोटे बच्चों को मास्क पहनाते समय सावधानी बरतने की सलाह देती हैं। किसी भी उम्र के बच्चे को सोते समय मास्क नहीं पहनाना चाहिए।

छोटे बच्चों के मामले में प्रदूषित हवा के संपर्क को कम करना ज्यादा जरूरी है। जहां तक संभव हो, उन्हें खराब वायु गुणवत्ता वाले दिनों में बाहर ले जाने से बचें और घर के अंदर की हवा को साफ रखने पर ध्यान दें। बड़े बच्चों के लिए भी मास्क तभी उपयोगी हो सकता है, जब वह सही आकार का हो और बच्चा उसे आराम से पहन सके।

क्या कपड़े या सर्जिकल मास्क प्रदूषण से बचा सकते हैं?

बाजार में मिलने वाला सामान्य नीला सर्जिकल मास्क या कपड़े का मास्क PM2.5 जैसे बारीक प्रदूषण कणों से बचाव के लिए पर्याप्त नहीं हो सकता। ये मास्क मुख्य रूप से बूंदों को रोकने के लिए बनाए जाते हैं और अक्सर चेहरे पर ढीले रहते हैं।

डॉ. सुमेरा खान के मुताबिक, कपड़े और सर्जिकल मास्क की फिटिंग आमतौर पर ऐसी नहीं होती कि वे बारीक कणों को रोकने के लिए जरूरी सील बना सकें।

इसके मुकाबले, सही फिटिंग वाला प्रमाणित रेस्पिरेटर बारीक कणों के संपर्क को कम करने में ज्यादा मददगार हो सकता है। हालांकि, इसका मतलब यह नहीं है कि मास्क पहनने के बाद प्रदूषित हवा में लंबे समय तक रहना सुरक्षित हो जाता है।

अगर बच्चे के चेहरे पर फिट होने वाला प्रमाणित मास्क उपलब्ध नहीं है, तो ढीला मास्क पहनाकर उसे प्रदूषित हवा में भेजने के बजाय बाहर जाने का समय कम करना बेहतर विकल्प है।

बच्चे का मास्क कब बदलना चाहिए?

हर मास्क को बदलने का एक ही नियम लागू नहीं होता। मास्क के साथ दिए गए इस्तेमाल, सफाई, रखने और बदलने के निर्देशों का पालन करना चाहिए।

डॉ. इंदु खोसला के मुताबिक, मास्क गीला, गंदा या खराब हो जाए, उससे सांस लेने में परेशानी होने लगे या इस्तेमाल की तय अवधि पूरी हो जाए, तो उसे बदल देना चाहिए।

मास्क इस्तेमाल करते समय इन बातों का ध्यान रखें:

डिस्पोजेबल N95 मास्क को धोएं नहीं। इससे उसकी फिल्टर करने की क्षमता पर असर पड़ सकता है। बच्चों के मास्क एक-दूसरे के साथ साझा न करें। हर बार पहनाने से पहले मास्क और उसकी डोरियों की स्थिति जांचें। जिस मास्क को एक बार इस्तेमाल करने के लिए बनाया गया है, उसे निर्देशों के विपरीत दोबारा इस्तेमाल न करें।

डॉ. अमित गुप्ता जरूरत के मुताबिक स्कूल के लिए दो-तीन मास्क रखने का सुझाव देते हैं। हालांकि, मास्क को कितनी बार इस्तेमाल किया जा सकता है, यह उसके प्रकार और निर्माता के निर्देशों पर निर्भर करता है।

मास्क पहनने पर बच्चे को सांस लेने में परेशानी हो तो क्या करें?

अगर मास्क पहनने के बाद बच्चा घबराने लगे, सांस लेने में परेशानी महसूस करे या उसे चक्कर आएं, तो उसे जबरदस्ती मास्क पहनाए न रखें।

डॉ. सुमेरा खान की सलाह है कि ऐसी स्थिति में गतिविधि रोककर बच्चे को साफ हवा वाली जगह पर ले जाएं। अगर बच्चा सांस लेने में संघर्ष कर रहा है, बेहोशी जैसा महसूस कर रहा है या बहुत परेशान है, तो मास्क हटाकर उसकी स्थिति पर ध्यान दें।

अगर सांस लेने में परेशानी बनी रहती है या बच्चे को घरघराहट, सीने में जकड़न, होंठ नीले पड़ने या बहुत ज्यादा सुस्ती जैसे लक्षण दिखाई देते हैं, तो तुरंत चिकित्सा सहायता लें।

कई बार मास्क का आकार सही न होने से भी असहजता हो सकती है। लेकिन सांस से जुड़ी गंभीर या लगातार बनी रहने वाली परेशानी को केवल मास्क की समस्या समझकर नजरअंदाज न करें।

बच्चे को अस्थमा है तो मास्क पहनाते समय क्या सावधानी रखें?

अस्थमा या सांस से जुड़ी दूसरी समस्या वाले बच्चों को प्रदूषण के दिनों में अतिरिक्त सावधानी की जरूरत होती है।

डॉ. इंदु खोसला के मुताबिक, ऐसे बच्चों को रेस्पिरेटर मास्क पहनाने से पहले उनके इलाज कर रहे डॉक्टर से सलाह लेनी चाहिए। कुछ बच्चों को टाइट फिटिंग वाला मास्क पहनने में परेशानी हो सकती है।

माता-पिता को बच्चे के अस्थमा एक्शन प्लान का पालन करना चाहिए। अगर खांसी, घरघराहट या सांस फूलने की समस्या बढ़ती है, तो डॉक्टर से संपर्क करें।

डॉ. रवि मलिक की सलाह है कि डॉक्टर के निर्देश के मुताबिक बच्चे का निर्धारित इनहेलर और जरूरत पड़ने पर इस्तेमाल की जाने वाली दवाएं उपलब्ध रखें। अगर बच्चा मास्क आराम से नहीं पहन पा रहा है, तो उसे जबरदस्ती पहनाने के बजाय प्रदूषण के संपर्क को कम करने पर ध्यान दें।

क्या प्रदूषण वाले दिन मास्क पहनना ही काफी है?

नहीं। मास्क प्रदूषण से बचाव का एक अतिरिक्त उपाय है, लेकिन यह खराब हवा में लंबे समय तक रहने की अनुमति नहीं देता।

डॉ. इंदु खोसला के मुताबिक ये कोशिश करें कि बच्चा प्रदूषण के संपर्क में कम से कम आए। इसके लिए आप यहां बताए तरीके आजमा सकती हैं।

AQI जांचें: बच्चे को बाहर भेजने या खेलने देने से पहले अपने इलाके का वायु गुणवत्ता सूचकांक (AQI) देखें।

बाहर खेलने का समय घटाएं: प्रदूषण ज्यादा होने पर आउटडोर खेल, दौड़ने और स्कूल की खुली जगह में होने वाली गतिविधियों से बचें।

खिड़कियां सोच-समझकर खोलें: जब बाहर की हवा ज्यादा प्रदूषित हो, तो खिड़कियां बंद रखें। हवा की गुणवत्ता बेहतर होने पर वेंटिलेशन करें।

घर की हवा साफ रखें: संभव हो तो HEPA फिल्टर वाला एयर प्यूरीफायर इस्तेमाल करें।

घर के अंदर धुआं कम करें: सिगरेट, अगरबत्ती और मच्छर भगाने वाली कॉइल के धुएं से बच्चों को दूर रखें।

लक्षणों पर नजर रखें: बच्चे को लगातार खांसी, घरघराहट या सांस फूलने की परेशानी हो, तो डॉक्टर से सलाह लें।

डॉ. रवि मलिक भी रोजाना AQI जांचने और बहुत ज्यादा प्रदूषण वाले दिनों में विशेष सावधानी बरतने की सलाह देते हैं।

याद रखें बच्चे के लिए मास्क चुनते समय उसके रंग या डिजाइन से ज्यादा फिल्टर और सही फिटिंग पर ध्यान दें। लेकिन प्रदूषण से बचाव का सबसे जरूरी तरीका यही है कि खराब हवा में बच्चे का बाहर रहना कम से कम हो। कोई भी मास्क प्रदूषित हवा से पूरी सुरक्षा की गारंटी नहीं देता।