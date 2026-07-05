बच्चों का जब पढ़ाई में मन नहीं लगता तो अक्सर पेरेंट्स को समझ नहीं आता कि क्या करें। ज्यादातर माता-पिता डांट-फटकार कर पढ़ाई पर जोर देते हैं। लेकिन इससे बच्चा किताबों से दूर हो सकता है और एक समय के बाद उसे पढ़ाई करना बोझ लग सकता है। दरअसल, हर बच्चे के सीखने का तरीका अलग होता है, इसलिए जरूरी है कि पढ़ाई को बोझ नहीं बल्कि इसे मजेदार बनाएं। जब पढ़ाई में खेल, कहानियां और पहेलियां जैसी चीजें शामिल होती हैं, तो बच्चे बिना किसी दबाव के नई चीजें सीखने लगते हैं। इससे उनका मन भी लगता है और धीरे-धीरे पढ़ाई की आदत भी नियमित रूप से विकसित हो सकती है। आप कुछ चीजों की मदद से खेल-खेल में बच्चों में पढ़ाई की आदत डाल सकते हैं।

1- चित्रों से सिखाएं

बच्चों को तरह-तरह की तस्वीरें खूब पसंद होती हैं। आप तस्वीरों की मदद से पढ़ाई को और मजेदार बना सकते हैं। बच्चे के सामने फल, सब्जियां, जानवर, पक्षी और रोजमर्रा की चीजों की तस्वीरें रखें और हर एक का नाम बताने के लिए कहें। फिर बीच-बीच में पूछते रहें कि यह कौन सा फल, पक्षी या चीज है। इससे बच्चों की शब्दावली बढ़ती है, याददाश्त मजबूत होती है और साथ ही चीजों को पहचानने की क्षमता विकसित होती है।

2- इस तरह सिखाएं गिनती

बच्चों को गणित सिखाने में अक्सर काफी मेहनत करनी पड़ती है। लेकिन आप इसे मजेदार तरीके से उन्हें पढ़ा सकते हैं। इसके लिए उन्हीं की चीजों का इस्तेमाल करें, जैसे- गेंद, खिलौने और टॉफियां। इन सभी को अलग-अलग जगह पर रख दें और बच्चे से इन्हें गिनने के लिए कहें। यदि बच्चा लिखना सीख चुका है, तो उसे संख्या लिखने के लिए भी कहें। बच्चों को यह पढ़ाई का मजेदार तरीका खूब पसंद आएगा। इसके अलावा सीढ़ियां चढ़ते हुए भी आप बच्चे को गिनती करने के लिए बोल सकते हैं। इस तरह आप खेल-खेल में गिनती याद करवा सकते हैं।

3- अक्षर पहचानना कैसे सीखाएं

बच्चों को अक्षर याद करवाना काफी मुश्किल काम होता है। लेकिन थोड़ा सा मजेदार तरीका अपनाएं तो ये मुश्किल काम भी आसान हो सकता है। इसके लिए रंग-बिरंगे कार्ड, मैग्नेटिक लेटर्स या चार्ट का इस्तेमाल करें। पहले एक-एक अक्षर का नाम बताएं, फिर बच्चे से उसी अक्षर को ढूंढने के लिए कहें। धीरे-धीरे दो या तीन अक्षरों में से सही अक्षर चुनने का गेम खेलें। यह खेल बच्चे को अक्षर पहचानने में मदद करेगा और धीरे-धीरे उनकी पढ़ने की रुचि भी बढ़ सकती है।

4- इस तरह याद करवाएं कविताएं

बच्चों को कविताएं सिखाने के लिए कुछ मजेदार ट्रिक्स अपना सकते हैं। सामान्य तरीके के बजाय किसी आसान धुन या लय में गाकर सुनाएं। संगीत के साथ सीखी गई बातें बच्चों को लंबे समय तक याद रहती हैं। इसके अलावा कविताएं याद करवाने का दूसरा आसान तरीका है कि उन्हें शुरुआत में 2-3 पंक्तियां याद करवाएं। जब वह इसे सीख जाएं तो धीरे-धीरे आगे की पंक्तियां याद करवाएं। इससे बच्चे को ज्यादा बोझ नहीं महसूस होगा। साथ ही कविता का मतलब भी समझाते रहें।

5- रोल-फ्ले एक्टिविटि

बच्चों को पढ़ाई में रुचि बढ़ाने का सबसे बेहतरीन तरीका है रोल-प्ले एक्टिविटि। इस मजेदार खेल के जरिए बच्चे नई चीजों को जल्दी सीख सकते हैं। इसके लिए, दुकानदार-ग्राहक, डॉक्टर-मरीज, अध्यापक-छात्र जैसे खेल खेलें। कभी आप छात्र बन जाएं तो कभी उन्हें डॉक्टर बनने के लिए कहें और इस दौरान उनके गिनती, रंग, अक्षर या छोटी-छोटी चीजें पूछें। इस तरह आप बच्चे की पढ़ाई को मजेदार बनाकर उनकी रुचि को बढ़ा सकते हैं।

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