कई माता-पिता के लिए बच्चों को लंबे समय तक पढ़ाई के लिए बैठाना किसी चुनौती से कम नहीं होता। कई बार बच्चे पढ़ाई को बोझ समझते हैं। ऐसे में उनका ध्यान बार-बार इधर-उधर भटकता रहता है। कई बच्चे बीच में ही उठ जाते हैं, तो कई बार वे सही से बैठते नहीं। इसके साथ ही कुछ ही देर बाद वह तरह-तरह के बहाने भी बनाने लगते हैं। खासकर मोबाइल और टीवी का अधिक इस्तेमाल करने वाले बच्चों में यह समस्या अधिक देखने को मिलती है। हालांकि, कुछ तरीके हैं जिनकी मदद से आप बच्चे की पढ़ाई को रोचक बनाकर उनके पढ़ाई के समय को बढ़ा सकते हैं। इन तरीकों की मदद से बच्चों को पढ़ाई के लिए बार-बार जोर देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आइए जानते हैं ऐसे 7 तरीकों के बारे में जो आप अपने बच्चे पर आजमा सकते हैं।

खेल में बदलें

अगर बच्चे को एक ही तरीके से पढ़ाएंगे तो वह बहुत जल्दी बोर हो जाएगा। ऐसे में उसके पढ़ाई को रोचक बनाने के लिए इसे खेल में बदल सकते हैं। गणित के सवाल, शब्दों की स्पेलिंग या सामान्य ज्ञान को खेल का रूप दिया जा सकता है। कुछ सवालों के लिए टाइमर लगाते हुए देखें कि बच्चा कितने सवाल सही हल करता है। बीच-बीच में ऐसे सवाल पूछें, जिनका जवाब वह आसानी से दे सके, इससे उसकी उत्सुकता बनी रह सकती है।

कहानी गढ़े

बच्चों की पढ़ाई को मजेदार बनाने का सबसे आसान तरीका है कि उसे कहानी के जरिए पढ़ाएं। इतिहास, विज्ञान और भाषा के विषयों को कहानी का रूप देकर समझाया जा सकता है। किसी घटना या विषय से जुड़े पात्रों और घटनाओं को कहानी की तरह बताने से बच्चा उसे समझने और याद रखने में ज्यादा रुचि ले सकता है।

क्विज आ सकता है काम

बच्चों की पढ़ाई को आप क्विज के जरिए भी मजेदार बना सकते हैं। हर बार सिर्फ सीधा सवाल हल करने के बजाए पढ़ाई के बाद 5 से 10 सवालों का छोटा क्विज कराएं। सही जवाब देने पर स्टार, स्टिकर या पॉइंट देने जैसी गतिविधियां भी उसे प्रोत्साहित करती हैं। इससे बच्चे को पढ़ाई एक खेल जैसी लग सकती है।

फ्लैश कार्ड आ सकता है काम

कठिन शब्दों, अंग्रेजी के नए शब्दों, गणित के फॉर्मूले या सामान्य ज्ञान से जुड़े सवालों को याद करने में बच्चों को समय लग सकता है। लेकिन इसे आप फ्लैश कार्ड के जरिए काफी आसान बना सकते हैं। इसके लिए एक तरफ सवाल या शब्द और दूसरी तरफ उसका जवाब लिखें। इसके बाद बच्चे से कार्ड देखकर सवाल पूछें।

रोजमर्रा की जिंदगी से जोड़ें

बच्चे को समझाने के सबसे आसान तरीकों में से एक रोजमर्रा की जिंदगी में इस्तेमाल होने वाली चीजों से जोड़कर समझाना है। गणित और विज्ञान से लेकर अन्य विषयों को समझाने के लिए घर और प्रकृति में मौजूद चीजों का उदाहरण देते हुए उसे समझाएं। इससे वह बेहतर तरीके से सीख सकता है और उसकी पढ़ाई में रुचि भी बढ़ सकती है।

बच्चे की पसंद को करें शामिल

पढ़ाई में बच्चे की रुचि बढ़ाने के लिए उसकी पसंद की चीजों को शामिल किया जा सकता है। इससे उसका मनोरंजन भी होता रहेगा और वह सीखता भी रहेगा। अगर बच्चे को क्रिकेट पसंद है, तो गणित के सवाल रन, स्कोर और खिलाड़ियों के उदाहरण से समझा सकते हैं। अगर उसे जानवर पसंद हैं तो विज्ञान के उदाहरण जानवरों से जुड़े रखे जा सकते हैं। इसी तरह आप उनकी पसंद की चीजों को पढ़ाई में शामिल कर उसे मजेदार बना सकते हैं।

पढ़ाई में इस्तेमाल करें ड्राइंग और रंग

अधिकतर बच्चों को तस्वीरों, रंगों और चार्ट की मदद से समझाना आसान होता है। ऐसे में आप माइंड मैप, डायग्राम, तस्वीर और रंगीन नोट्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। खासकर भाषा, भूगोल और विज्ञान जैसे कुछ विषयों को चित्रों के माध्यम से समझाया जा सकता है। इसके साथ ही उसे पढ़ाई के बीच छोटा ब्रेक जरूर दें, ताकि उनका मन लगा रहे। इस तरह आप इन छोटी-छोटी गतिविधियों को पढ़ाई में शामिल करके बच्चे के लिए पढ़ाई को ज्यादा रोचक बना सकते हैं।

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